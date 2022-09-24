عبادي الجوهر يستفتتح حفله الغنائي بالسلام الملكي في اليوم الوطني السعودي 92

أحيا العديد من نجوم الغناء والمشاهير العرب حفلات غنائية في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 الذي تحتفل به المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

عبادي الجوهر يشعل أجواء الرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

وحرص النجم السعودي على الاحتفال بهذه المناسبة المميزة، حيث احيا حفلًا غنائيًا يوم أمس الجمعة 23 سبتمبر على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض.

بدأ عبادي الجوهر حفله بتحية الجمهور الكبير المتواجد في الحفل، كما هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة الوطنية.

عبادي الجوهر يفتتح غنائه بالسلام الملكي السعودي

كانت البداية في حفل الفنان الكبير مع السلام الملكي السعودي الذي قدمه عبادي الجوهر على المسرح، ليكمل بعدها الحفل بتقيدم العديد من الاغاني المميزة التي طلبها الجمهور.

وتفاعل الحضور بشكل كبير مع النجم السعودي، معبرين عن سعادتهم بهذه الليلة المميزة، وسط حرص الجوهر التفاعل معهم من خلال الغناء والتصفيق.

واكد الفنان السعودي على اهمية هذا اليوم في المؤتمر الصحافي الخاص به حيث قال: "يوم غال على قلوبنا"، واكد عبادي الجوهر أن النجوم السعوديين تلقوا الكثير من الدعم من قبل الحكومة السعودية.

وعبادي الجوهر هو مغني وملحن سعودي ويعتبر واحد من أبرز نجوم الفن والغناء في الخليج بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، وقدم خلال مسيرته العديد من الأغاني المميزة.

