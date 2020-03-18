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عبادي الجوهر ينفعل بسبب تصرّف من أحد متابعيه ويلجأ للبلوك!

منشور 18 آذار / مارس 2020 - 11:05
عبادي الجوهر
عبادي الجوهر

عبّر الفنان عبادي الجوهر عن عدم رضاه وغضبه عبر موقع تويتر، حيث قام باستخدام خاصية الحظر وذلك بعد أن شاهد صورة تعود له تم رسمها بطريقة طريفة من قبل أحد المتابعين، ليأتي الرد بشكل صريح ودون أي مقدمات وهو "البلوك".

وبدأت القصة، عندما قام حساب يحمل اسم "معالي/موجز الأخبار" بنشر صورة لعبادي الجوهر وبجانبها الرسمة الطريفة له، وترك تعليقًا قال فيه: "المتنفس الوحيد من الكورونا، الرسم حياتي".

وفي غضون لحظات تفاجأ ذلك المتابع أن عبادي الجوهر قام بحظره بعد أن رأى الرسمة، وأكد حدوث ذلك له قائلًا: "عطاني بلوك عبادي الجوهر..وش السالفة؟".

والجدير ذكره أن الفنان عبادي الجوهر، كان قد شارك خلال الفترة الماضية في إحياء العديد من الحفلات الغنائية خلال موسم الرياض والفعاليات الأخرى في السعودية قبل أن يتوقف كل شيء بسبب فيروس كورونا والذي شل حركة جميع الدول في العالم.

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