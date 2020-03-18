عبادي الجوهر ينفعل بسبب تصرّف من أحد متابعيه ويلجأ للبلوك!

عبّر الفنان عبادي الجوهر عن عدم رضاه وغضبه عبر موقع تويتر، حيث قام باستخدام خاصية الحظر وذلك بعد أن شاهد صورة تعود له تم رسمها بطريقة طريفة من قبل أحد المتابعين، ليأتي الرد بشكل صريح ودون أي مقدمات وهو "البلوك".

وبدأت القصة، عندما قام حساب يحمل اسم "معالي/موجز الأخبار" بنشر صورة لعبادي الجوهر وبجانبها الرسمة الطريفة له، وترك تعليقًا قال فيه: "المتنفس الوحيد من الكورونا، الرسم حياتي".

المتنفس الوحيد من الكورونا

الرسم حياتي pic.twitter.com/AOFNsZJ9Ae — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) March 17, 2020

وفي غضون لحظات تفاجأ ذلك المتابع أن عبادي الجوهر قام بحظره بعد أن رأى الرسمة، وأكد حدوث ذلك له قائلًا: "عطاني بلوك عبادي الجوهر..وش السالفة؟".

والجدير ذكره أن الفنان عبادي الجوهر، كان قد شارك خلال الفترة الماضية في إحياء العديد من الحفلات الغنائية خلال موسم الرياض والفعاليات الأخرى في السعودية قبل أن يتوقف كل شيء بسبب فيروس كورونا والذي شل حركة جميع الدول في العالم.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: