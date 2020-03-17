الموت يفجع الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"!

فجع الموت النجمة اللبنانية "هيفاء وهبي" بوفاة زوج أمها وهو والد شقيقتها من أمها "رولا" المدعو "محمد يموت" بعد صراع مع المرض.

وكانت هيفاء قد صرحت سابقاً أن محمد يموت كان قد تعب على تربيتها وهي صغيره وله فضل كبير عليها منذ صغرها.

شقيقة هيفاء المثيرة للجدل رولا يموت كانت شاركت صور برفقة والدها في فترة المستشفى وعند خروجه منه، إذ أنها تقيم معه على عكس هيفاء التي تقيم مع والدتها.

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يذكر أن علاقة هيفاء ورولا ليست جيدة أبداً، وبينهما سلسلة من الخلافات إلا أن الأخيرة تمنت الشفاء لها على أثر عملية هيفاء الجراحية رغم صمت الأخيرة وعدم تعليقها على الموضوع.

كما أن علاقة هيفاء بابنتها زينب ليست جيدة على الرغم من أن هيفاء جدة لطفلتين، إلا أن زينب تمنت الشفاء لهيفاء بعد الجراحة.

من جهة أخرى، يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد احتفلت منذ مدة قريبة ميلادها إلى جانب أصدقائها في حفل صغير، وكانت قد شاركت إطلالاتها عبر حسابها في إنستغرام ونالت إعجاب الجمهور إذ إختارت أكثر من فستان قصير للاحتفال.

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