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عبدالله الرويشد يحيي عيد الأضحى في الكويت

سهير العابد

سهير العابد

منشور 01 تمّوز / يوليو 2022 - 03:44
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

يحيي المطرب الكويتي القدير عبد الله الرويشد حفلا غنائيا ساهرا له يوم 13 يوليو/تموز المقبل في دولة الكويت، ضمن فعاليات ليالي عيد الأضحى في الكويت.

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و كان الفنان عبدالله الرويشد، قد طرح أغنية بعنوان (حبيب كان)، عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، في شهر مايو/أيار الماضي. و يجهز الفنان الكويتي عبد الله الرويشد ألبومه الجديد الذي سيتم طرحه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وهو ميني ألبوم يتكون من 5 أو 6 أغاني فقط، وسيغني من ألحان خالد الشيخ، وألحانه أيضا، وهناك تعاون للمرة الثانية مع الفنان عبد القادر الهدهود، أما الكلمات فستكون مع الشاعرة فتحية عجلان، وكذلك الشاعر على مساعد، والشاعر أحمد الصالح.

 

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