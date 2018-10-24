عبدالله بهمن يكشف عن ردة فعل يامين صبري عندما طلبها للزواج!

عبدالله بهمن

كشف الفنان الكويتي عبدالله بهمن من خلال فيديو قام بنشره داخل النادي الرياضي، أنه كان قد تقدم بالزواج للفنانة ياسمين صبري عبر حسابها في إنستغرام.

وفي التفاصيل وخلال قيام الفنان الكويتي بممارسة الرياضة والتواصل مع جمهوره عبر موقع خاصية البث المباشر في انستغرام، ظهر في الفيديو صوت أحد الأشخاص المتواجدين معه في النادي الرياضي، ومن خلال حوار بينهما سأله هذا الشخص عن الفنانة ياسمين صبري ليؤكد بهمن انه يعشقها.

وأضاف الفنان الكويتي أنه في إحدى المرات كان قد أرسل لها عبر إنستغرام "أنا سمعت انك تطلقتي.. أنا جاهز"، إلا ان صبري قامت بحظره ووصفته بـ "قليل الأدب".

وقال بهمن أنه كان قد كتب نفس الجملة للفنانة المصرية مي عزالدين فهو يحبهما كثيرًا، وأثار الفيديو ردود فعل واسعة بين جمهور بهمن، والذين انتقدوا تصرفه هذا، معتبرين أنه فنان ويجب أن يحترم وضعه وبلده، فيما رأى آخرون أن ما قام به بهمن من باب الدعابة بالتأكيد.

والجدير بالذكر أن الفنان الكويتي عبدالله بهمن كان متزوجًا من الفنانة الكويتية هنادي الكندري إلا انه انفصل عنها في عام 2013 بعد زوا ج استمر شهرين فقط.