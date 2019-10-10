عبد المجيد عبدالله يسافر للعلاج و الجمهور يعبر عن قلقه

كشفت مصادر مقربة من الفنان عبدالمجيد عبدالله، عن مغادرته المملكة العربية السعودية متوجهًا إلى الولايات المتحدة لاستكمال مشواره العلاجي، بعد أن شعر بعدم تحسن حالته الصحية بالشكل المتوقع.

وبالرغم من خروج ابنه في مقطع مصور لطمأنة جمهوره، والتأكيد على أن أبيه يجري بعض الفحوصات الروتينية، إلا أن الجمهور ظلّ قلقًا على عبدالمجيد، وذلك بسبب أنه لم يُطمئن أحدًا على حاله عبر حسابه الخاص على (تويتر،) والذي كان متواجدًا عليه بشكل شبه يومي، كما لم يرد على أصدقائه وزملائه في الوسط الفني عبر (تويتر) الذين كانوا قد تمنوا له الشفاء العاجل، مكتفيًا بالصمت، حسب موقع دنيا الوطن.

وكان الفريق الطبي المعالج لعبد المجيد عبدالله قد فضل عدم مشاركته بحفل (مجيديات) في موسم الرياض، كما أن الفنان نفسه خشي من السقوط بسبب أعراض المرض الذي يلازمه.



