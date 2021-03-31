عبد المنعم عمايري ليس الأول...جو أشقر صور نفس المشهد داخل حمام منزله!

يتعرض الممثل السوري عبد المنعم عمايري لهجوم شرس بعد تداول صُور أظهرته وهو يقضي حاجته داخل الحمام كمشهد تمثيلي من مسلسل "قيد مجهول".

واعادت الصُورة المتداولة والتي نالت سخطًا كبيرًا من الجمهور للأذهان نفس المشهد كان قد قدمه الفنان اللبناني جو أشقر من خلال فيديو كليب "ضجران وزعلان" تماشياً مع الحجر المنزلي الإجباري المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقتها تعرض أيضاً جو لهجوم شديد بسبب هذا المشهد مما دفع للتعليق وقتها بـ

"أنا حاولت فرجي كل لحظات الحجر وحتى دخول الحمام كان كثير فكاهي وغير خادش للعين تماماً".

بالعودة لـ عبد المنعم عمايري فقد أطلق أول تصريحاته حول الهجوم الشديد الذي تعرض له، وجاء تحديداً بالتصريح "عفكرة اللي عم ينتقدوا نفسهن شافوا مسلسل صراع العروش وضلوا سنة عم يحكوا عن روعة المسلسل والاداء والتمثيل والإخراج للمسلسل الاجنبي …حاجتكن بقا دافنينو سوا …وبيكفي ازدواجية معايير اذا شفتو بوسة او حمام او اي شي"..

وتابع عبد المنعم بأسلوب هجومي "عجبكم احضروا سوري ما عجبكم بطريقكم ع الدراما الاجنبية الله يهنيكم بتضللو بقر …الكلام موجه للي بيعرف حالو وشكرا لجمهورنا الذكي الراقي".

وزاد تصريح عمايري الهجوم عليه وكان من بين تعليقات الجمهور "ما تقلدو الغرب الا في الوساخة و القرف و التفاهة".

وتابع آخر "المسلسلات السوريه فقدت احترامها والناس من زمان بطلت تشاهدها لانها فقط تقليد بدون اي احترام".

وأضاف آخر "عن جد انك واحد ما بتستحي على حالك ياحيف بس بعد هالعمر وبعد هالتعب جاي تمثل هيك مشهد مقرف والله الاطفال استحوا يعملوها .. عن جد سقطت من عيونا مشهد غير لائق بمثل معروف متلك عيييييييب استحي على حالك".

قصة مسلسل قيد مجهول

بدولا العمل في إطار التشويق والإثارة ويتناول المسلسل العديد من القضايا التي يحقق فيها الأمن الجنائي والتي لا تخلو من عنصر الاثارة والتشويق، وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الأولى بعثور الشرطة على غرفة أسلحة سرية في غرفة نوم القتيل مثنى الفيصل، وتتولى النيابة التحقيق، كما يتم العثور على مطربة شهيرة مقتولة تدعى رند والشرطة تستشعر وجود علاقة بين مثنى ورند. ويشارك في بطولة العمل عدد من الوجوه من بينهم باسل خياط، هيا مرعشلي، نظلي الرواس، ميلاد يوسف وغيرهم.

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