نسرين طافش تحتفل بـ ماجد المصري بفستان قصير ووصلة رقص.. هل خطيبها وراء حذف الفيدوهات؟

تداولت الصفحات الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من حفل عيد ميلاد الممثل ماجد المصري الذي تواجد فيه عدد من الوجوه الفنية من بينهم النجم خالد سليم، والمخرج طارق العريان والممثلة السورية نسرين طافش.

وكانت نسرين بدورها قد شاركت صُور وفيديوهات من الحفل عبر حسابها في إنستقرام، وظهرت في الفيديوهات بفستان قصير وهي تؤدي وصلة رقص على أنغام أغنية "خطوة" لـ الفنان مصطفى حجاج، وأثناء رقص نسرين أمام ماجد توجهت نحو زوجته واستدعتها إلى منتصف حلبة الرقص.

الملفت في الموضوع أن نسرين التي شاركت الفيديوهات حذفتها بعد دقائق وكذلك منعت أن يتم وضع لها إشارة المشاركة في أي منشور يتعلق بحفل عيد الميلاد وبذلك تكون التخمينات ذهبت تجاه أن خطيب الممثلة الذي لم تفصح عن هويته قد شعر بالغيرة مما تم تداوله مما دفعها للتصرف هكذا.

بينما كان هناك تخمينات حول أن زوجة المصري شعرت بالغيرة من نسرين وربما الخوف خاصة بسبب تصريحات ديمة بياعة السابقة أن طافش هي سبب انفصالها عن الفنان تيم حسن.

من جهة أخرى، كانت نسرين قد تصدرت الترند منذ مدة بعد أول ظهورها لها بالحجاب والعباءة السوداء، وبعد تداول الصورة بشكل كبير اضطرت نسرين للتوضيح أن الإطلالة من أجل مسلسلها الرمضاني القادم "المداح" والذي يجمعها بالنجم المصري "حمادة هلال"، وتؤدي نسرين في العمل دور فتاة تدعى "رحاب" من دون التطرق لباقي التفاصيل، إلا أنها أكدت أن الدور جديد عليها وسينال إعجاب الجمهور وتؤدي فيه دور زوجة حمادة هلال.

بالعودة للحياة الشخصية للفنانة، فقد كانت قد أعلنت منذ أشهر قليلة وبالتحديد خلال مهرجان الجونة السينمائي أنه تم خطبتها بسرية كاملة بوجود الأهل فقط وأنها ستدخل القفص الذهبي بنفس الطريقة على الأغلب خلال السنة الحالية 2021. مع إعلان خبر الخطوبة والزواج بدأت التخمينات حول هوية العريس وضجت الصفحات الفنية وقتها بهوية العريس وهو الملياردير الكويتي ورئيس نادي توتنهام الإنجليزي "فواز الهوساوي".

ونفت المصادر المقربة من الفنانة خبر ارتباطها بـ فواز إلا أن الشائعات لم تتوقف ضمن أخبار شبه أكيده أنه هو فعلاً العريس المنتظر وسط صمت من طرف نسرين في البداية، إلا أنه مع تداول الخبر بشكل كبير خرجت عن صمتها بتغريدة جاء فيها "يسعد يوم الجميع.. أنا أول من صرحت عبر برنامج إنسايدر مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي.. وهو ليس من اخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع.. شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين".

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