ياسمين صبري تتصدر الترند بعد تحولها إلى كيم كارداشيان.. شاهد!

تصدر اسم الممثلة المصرية ياسمين صبري الترند عبر تويتر بعد تداول صُور جديدة لها كانت قد شاركتها عبر حسابها في إنستقرام.

ةأظهرت الصُور الجديدة للفنانة بلوك غير معتاد بدت فيه نسخة عن كيم كارداشيان مشهورة برامج الواقع والبعض شبهها بـ خبيرة المكياج هدى قطان وكانت التعليقات المتداولة كالتالي:

" ياسمين نجيم بيوتي كارديشيان"...وتابع آخر "حسبالي هدى بيوتي"..وأضاف آخر "ياسمين قبل كانت احلى شفيها استخفت وصايره تستنسخ غيرها".

من جهة أخرى، شاركت ياسمين في إعلان خاص بإحدى شركات الإتصال المصرية إلى جانب الممثل أحمد أمين ضمن حملات شهر رمضان وقد أطلقت الدعاية الخاصة بالشركة عبر حسابها في إنستغرام منذ ساعات.

وكانت ياسمين قد أطلت منذ مدة بجلسة تصوير لصالح مجلة فوغ بالنسخة العربية وارتدت أغلى عقد في العالم من مجموعة مجوهرات كارتير ويتكون العقد من ١٢٠ قيراطًا من الألماس ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر. ياسمين كانت ثالث إمرأة في العالم ترتدي العقد بعد الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

وتغيب صبري عن الدراما الرمضانية للعام الحالي 2021 وتم تداول أخبار أن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة هو السبب مما دفعه للتحدث عن حقيقة تدخله في اختيارات زوجته الفنانة ياسمين صبري الفنية وإبعادها عن التمثيل بمداخلة هاتفية أكد فيها أن زوجته تختار اتجاهاتها الفنية حسب حريتها.

وتابع أبو هشيمة "باختصار ياسمين بتمثل ماركات عالمية وعندها عقود من قبل الجواز عشان الواحد يقول الحق وهي الوحيدة العربية في الشرق الأوسط .. دي حاجه حلوة جدًا أنها مصرية وعربية تمثل براندات عالمية".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين كانت خلال الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "فرصة ثانية" الذي جمعها بعدة وجوه من بينهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، ودارت قصة العمل حول فتاة تدعى ملك تفقد ذاكرتها بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها ليحاول الأخير مجدداً أن يعيد مكانته في قلبها مجدداً مستغلاً فقدان الذاكرة.

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