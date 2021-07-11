عبير أحمد تجري عملية غسيل دم وتدعو من جمهورها الدعاء لها

نشرت عبير أحمد وهي فنانة مصرية مقيمة في الكويت وعرفت من خلال الدراما الخليجية، فيديو لها من داخل المستشفى بسبب خضوعها عملية غسيل الدم.

وقالت عبير أحمد في الفيديو: "الحياة لازم تستمر.. والله اني تعبانة تعب لا يوصف.. وموضوع غسيل الدم هادا نزل متل الصدمة علي"، وأكدت انها لن تستلم وستستمر بمشاركة جمهورها تفاصيل حياتها، كما انها ستهتم بنفسها وتضع كريمات العناية بالوجه والعطر رغم آلامها والمرض، وطلبت في نهاية الفيديو من الجمهور الدعاء لها.

وتفاعل الجمهور مع العديد من التعليقات ففي الوقت الذي تمنى السلامة لها، انتقدها عدد كبير بسبب حديثها خلال مرضها عن العطر والكريمات وجاء في التعليقات: "ياناس قدروا شعور المريض اعوذ بالله.. حتى بالمرض تندر وانتقاد قل خيراً اصمت !! الله يشفيها ويعافيها من كل شر يارب العالمين".

وفي تعليق آخر: "استغرب من ردود البعض تراه مرض وممكن يصيب اي شخص محد محصن فالاولى الدعاء للمريض ورفع معنوياته ترى مو سهل تطلع وتتكلم بس تبي ترفع معنويات المرضى وتعطيهم امل

عبير أحمد تكشف عن معاناتها من مرض الوهن العضلي

يُشار إلى أن الفنانة عبير أحمد كانت قد كشفت خلال حلولها ضيفة على برنامج "ع السيف" في شهر فبراير الماضي عن معاناتها من مرض نادر وهو مرض الوهن العضلي.

وأضافت عبير احمد في نفس اللقاء انها كانت قد اكتشفت اصابتها بالمرض في عيد الفطر الماضي ولكنها قررت التكتم على الأمر وذلك كونها لا تحب أن تعيش دور الضحية امام الجمهور او كسب تعاطفهم.

مرض الوهن العضلي

هو مرض غير معد يتسبب بضعف العضلات، ويصيب مرض الوهن العضلي الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية، إلا انه اكثر انتشارًا لدى النساء وخاصة في المرحلة العمرية ما بين 15 الى 30 عامًا، وبين الرجال ما بين 40 - 70 عامًا.

ويصيب الوهن العضلي عضلات الوجه بشكل خاص بالإضافة للعنق والقدمين واليدين، ومن أعراضه الشائعة ارتخاء الجفنين، ووهن اليدين والقدمين، وصعوبة التنفس والمضغ.

والمخيف بهذا المرض انه يصعب تشخيصه في الأعراض المبكرة منه نظرًا لانها عادة ما تكون طفيفة وتظهر وتختفي مما يجعل المريض لا يهتم للأمر

