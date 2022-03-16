عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها بحفل مفاجىء و فستان (تايجر)

خضعت النجمة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة احتفالاً بعيد ميلادها الذى تزامن مع أمس الاثنين الموافق 14 مارس/آذار، حيث ارتدت عبير فستان (تايجر) أظهر رشاقتها بشكل كبير، ونشرت الصور على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا ولاقت اعجاب متابيعها الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها.

كما و احتفلت عبير صبري، بعيد ميلاده في لوكيشن تصوير مسلسل (يوتيرن) بعدما فاجأتها النجمة ريهام حجاج بتزيين اللوكيشن بالبالونات واحضار التورتة، لتدخل عبير صبري وتفاجأ بالاحتفالية ونشرت عبير فيديو الاحتفال وعلقت:(مفاجأه الاحتفال بعيد ميلادي عملتهولي حبيبتي ريهام حجاج واحنا في تصوير (يوتيرن)، ميرسي ياريكووووو بحبك أوي وميرسي كل كرو مسلسل يوتيرن وربنا ينجحنا نجاح كبير).

يذكرأن مسلسل (يوتيرن) يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.