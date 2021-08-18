عبير صبري مبهرة و جريئة في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة، وصفت بانها (جريئة). ونشرت الفنانة صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام).

وظهرت في الصور بإطلالة جريئة وسط الطبيعة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

كما تواصل عبير صبري تصوير فيلم (ليلة العيد)، من إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج أحمد السبكي.

فيلم (ليلة العيد) يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

وكان آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل (موسى) بطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم"، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.