بينها قبلة عبير صبري وزوجها وانقطاع الكهرباء.. 5 مشاهد مثيرة للجدل في حفل توزيع جوائز "دير جيست" (فيديو)

أقيم أمس الجمعة حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2019 بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وسط حضور كوكبة من النجوم والنجمات في العالم العربي.

وحرصت النجمات على التألق أثناء سيرهن على السجادة الحمراء من خلال ارتداء أكثر الفساتين أناقة، في حين اعتمدت البعض على الإطلالات الجريئة لجذب الأنظار.

ويرصد "البوابة" في التقرير التالي أبرز 5 مشاهد مثيرة للجدل في حفل "دير جيست":

قبلة عبير صبري وزوجها

واصلت الفنانة المصرية عبير صبري وزوجها أيمن البياع إثارة الجدل على السجادة الحمراء، بعدما ظهرا سويًا في حفل توزيع جوائز "دير جيست" 2019.

وحرص زوج عبير صبري على طبع قبلة بخد الفنانة المصرية، تسببت في موجة جدل وسخرية، خاصة أنها لم تبدو عفوية، بل ظهرت كأنها أمر متفق عليه بينهما أمام الكاميرات.

انقطاع التيار

انقطع التيار الكهرباء عن الحفل في حضور النجوم، في مشهد غير مألوف وأثار جدلًا، خاصة أنه من المفترض في مثل هذه المناسبات يتم تجهيز الحفل من كافة الأشياء، وتزويده بمولدات كهربائية لعدم حدوث بلبلة حال انقطاع الكهرباء.

حلا شيحة

لفتت الفنانة المصرية حلا شيحة الأنظار في حفل "دير جيست" بسبب إطلالتها التي وصفت بـ"الجريئة" استمرارًا لطريقتها في ارتداء الفساتين مؤخرًا.

وارتدت حلا فستانًا أسود لامع، ذو فتحة واسعة من منطقة الصدر، كما كشفت عن ظهرها بشكل كبير، في مشهد أصبح معتادًا على الجمهور في الفترة الأخيرة.

إنجي المقدم

تخطت الفنانة المصرية إنجي المقدم حدود الجرأة بفستانها في حفل "دير جيست"، حيث جاء مجسمًا عليها بطريقة لافتة أثارت انتقاد الكثيرين.

كما احتوى الفستان على فتحة جانبية طويلة بشكل مبالغ فيه، وفتحة صدر واسعة، لتصبح بين الإطلالات الأجرأ في الحفل، رغم أنها لم تعتاد على هذا المستوى من الجرأة في اختيار الفساتين.

هيدي كرم

خطفت الفنانة المصرية هيدي كرم الأضواء على السجادة الحمراء، عندما ظهرت مرتدية فستان أزرق لفتت به الأنظار، إلا أن اكثر ما لفت الانتباه هو إقدامها على الرقص أمام الكاميرات بطريقة غريبة.

وجذبت هيدي بحركاتها الراقصة عدسات المصورين، خاصة أن إطلالاتها كانت جريئة بعض الشيء، إذ اعتمدت فستانًا مكشوفًا من منطقة الصدر وعار الأكتاف، كما تميز بفتحة جانبية من الأسفل.

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