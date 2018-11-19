عرض خاص من حديقة "وايلد وادي" المائية بمناسبة اليوم الوطني
عرض خاص من حديقة "وايلد وادي" المائية بمناسبة اليوم الوطني
تدعو حديقة وايلد وادي المائية سكان دبي الباحثين عن المغامرة والأوقات المرحة إلى الاحتفال باليوم الوطني مع خصم خاص على تذاكر الدخول ولمدة شهر كامل.
ابتداءً من 15 نوفمبر، يمكنك شراء التذكرة بمبلغ 141 درهم لدخول الحديقة المائية والاستمتاع بكل ما تقدمه من ألعاب مائية بالإضافة إلى الحصول على منشفة ووجبة طعام من المطاعم الموجودة. كما يمكنك الحصول على إذن دخول لا محدود إلى "وايلد وادي" في حال قمت بحجز الإقامة، ابتداءً من 250 درهم لليلة، في فندق "زعبيل هاوس" السيف أو فندق "زعبيل هاوس ميني" التابعين لمجموعة جميرا.
|التاريخ
|15 نوفمبر - 15 ديسمبر 2018
|الفئة
|عائلة , نمط حياة
|الموقع
|وايلد وادي
|الهاتف
|+971 4 348 4444
|الموقع الإلكتروني
|https://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/wild-wadi/
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