عرض زواج ينتهي بالسجن.. هذا ما فعلته نجمة "قيامة أرطغرل" باحد معجبيها!

كشفت بعض المصادر أن الممثلة التركية "جولسيم علي" نجمة مسلسل "قيامة أرطغرل" تسببت في حبس شخص عرض عليها الزواج.

وفي التفاصيل، حرص المعجب المهووس على ارسال الورود والهدايا إلى الفنانة التركية بشكل مستمر على باب منزلها، كان آخرها خاتم زفاف مع بطاقة كُتب عليها "وضبي أغراضك".

مما جعل الفنانة تعيش في حالة قلق مستمرة من أن يؤذيها هذا المعجب، لا سيما أن معظم الحالات المشابهة تنتهي بالقتل أو الإيذاء، لذلك قدمت شكوى رسمية وعلى أثرها تم الحكم بسجن الشاب لمدة 3 أشهر.

واكد المعجب المهووس، أن نيته ليست إيذاء جولسيم، وأنه كان يعبر عن إعجابه بطريقة ودية لا أكثر.

رواد السوشال ميديا من جهتهم تداولوا الخبر وعلقوا عليه بطريقة طريفة، وكان منها: "يقدم لك الورود والإهتمام فتسجينيه!"، وأضاف أخر "الناس مش لايقة الحب وإنتي بترفضيه"..!

يذكر أن جولسيم كانت قد أدت دور أصليهان خاتون في مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي حقق نجاح هائل.

​

للمزيد من قسم الترفيه:

نانسي عجرم تواصل الخروج من حادثة الفيلا باحتفال عائلي (فيديو وصور)

حريق في الإستودي يدفع مايا دياب للمغادرة.. وتكشف عن هذا العيب الخلقي!

أنباء عن انسحاب محامي قتيل فيلا نانسي عجرم!