حريق في الإستودي يدفع مايا دياب للمغادرة.. وتكشف عن هذا العيب الخلقي!

المهيرة عبد العزيز ومقلب بمايا دياب 😅😅 قلبها قوي صراحة 👀 #مايا_دياب #مهيرة_عبدالعزيز #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #مقلب

A post shared by البوابة (@albawabame) on Feb 10, 2020 at 1:36am PST