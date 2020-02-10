حريق في الإستودي يدفع مايا دياب للمغادرة.. وتكشف عن هذا العيب الخلقي!

حلت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" ضيفة على برنامج "غذاً أجمل" من تقديم الإعلامية "مهيرة عبد العزيز".

ونفذت مهيرة مقلب بالفنانة اللبنانية، إذ إدعت أن هنالك وضع طارئ في الإستديو وأُطلقت صافرات الإنذار ليبدأ الجميع بالركض، إلا أن مايا التي ركضت في البداية امتشفت بشكل سريع المقلب وأبدت ردة فعل تظهر قوة شخصيتها.

خلال الحلقة تطرقت مهيرة إلى عدة مواضيع من بينها فقرة "جريئة أو دبلوماسية" المكونة من عدة أسئلة وكان بينها:

هل عندك إدمان على التجميل؟

أبداً ما عندي هالشي

ألبومك مع زياد الرحباني؟ لماذا لم يتم إصداره؟

الإصدار قرار مشترك سيكون بيني وبين زياد، والألبوم جاهز وتم تسجيل الأغاني

من ينافس مايا دياب؟

ما عندي منافس

من يقلدك؟

مستحيل أعطي إسم

فنان مستحيل تشتغلي معه؟

لا أحد

حفلات مصر ولا لبنان؟

مصر

مرتبطة أم عزباء؟

عزباء

ممكن تتبني طفل؟ والجنس؟

بتبنى بدل الواحد إتنين، ولد وبنت.. وحلمي يكون عندي ملجأ للأيتام

بتشجعي بنتك على الهجرة؟

بروح معها وين ما بدها

الاعتزال؟

بس صير بالقمة وأنا لسا مش بالقمة

لسانك قصير؟

أه

وخضعت دياب خلال الحلقة لتحدي وهو ارتداء كعب عالي والكتاب على رأسها، ونجحت فيه وحتى أنها رقصت وهي ترتديه.

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