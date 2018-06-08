عرض خاص لـ(ليلة هنا و سرور) اول ايام العيد بحضور عادل إمام

يقيم صناع فيلم (ليلة هنا وسرور) بطولة النجم محمد عادل إمام، حفلا خاصا لأبطال الفيلم بحضور النجم الكبير عادل إمام ليلة عيد الفطر فى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك فى حفل التاسعة مساء.

فيلم (ليلة هنا وسرور) من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة خلال سباق عيد الفطر المقبل، خاصة أنه باكورة إنتاج شركة(سينرجي فيلمز)، وأول الأعمال التى ستظهر فعليًا للنور، واستعانت الشركة بأحد مدربي الأكشن العالميين من بلغاريا، لتصوير عدد من مشاهد الحركة.

يذكر أن فيلم (ليلة هنا وسرور) بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمي كرم جابر، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى (سرور)، وحبيبته وتدعى (هنا) وهى الفنانة ياسمين صبري، ويقع في يد عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوي، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي.