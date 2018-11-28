عروض الألعاب النارية المجانية بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي!

كل ما ترغب بمعرفته عن احتفالات اليوم الوطني في دبي (Shutterstock)

تستعد الإمارات السبع للاحتفالات الكبرى بمناسبة ذكرى الاتحاد الذي تم منذ 47 سنة، وقد أعلنت دبي عن سلسلة من الاحتفالات في نهاية الأسبوع تتضمن عروض الألعاب النارية والعروض الفنية التراثية والترفيهية. إليك قائمة من الاحتفالات باليوم الوطني التي ستُقام في جميع أنحاء المدينة والمناسبة لجميع أفراد العائلة.

حفلات غنائية وأمسيات شعرية في برج بارك

سيتحول برج بارك إلى مسرح للمواهب المحلية من خلال الحفلات الموسيقية المجانية التي يحييها كل من النجوم أحلام، وحسين الجسمي، وبلقيس، ووليد الشامي، في عطلة نهاية الأسبوع. سيقدم النجوم المميزون مجموعة من أشهر أغانيهم لإحياء المناسبة الخاصة. قبل موعد الحفلات الحية، سيستضيف برج بارك أيضاً أمسيتين شعريتين على مدى يومين، يحييهما كل من الشعراء سعيد الفلاحي، وحمد البلوشي، وعلي القحطاني، وسعود المسبي، وهادي المنصوري، ومحمد الكعبي. الأمسية من تنظيم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

الزمان: 1-2 ديسمبر

المكان: برج بارك

عرض تخيّل

يحتفل مركز دبي فستيفال سيتي باليوم الوطني الإماراتي من خلال نسخة معدّلة من عرض "تخيّل" المستوحاة من هذه المناسبة الوطنية الكبرى، بالتزامن مع عرض رائع للألعاب النارية. بالإضافة إلى ذلك سيستضيف المركز التجاري فرقة العيالة للرقص الشعبي في عرض خاص بالمناسبة ابتداءً من الساعة 2 بعد الظهر.

الزمان: 2 ديسمبر، 8 مساءً و10 مساءً

المكان: دبي فستيفال سيتي مول

ذا أوتلت فيلدج

يستعد ذا أوتلت فيلدج، وجهة التسوق المميزة، إلى استضافة احتفالات اليوم الوطني الإماراتي مع مجموعة من العروض الترفيهية التي تشمل عرضاً موسيقياً على آلات العزف التراثية الإماراتية وعروض الرقص الشعبي تؤديها فرقتي العيالة والرزفة وعرض الصقور. كما يمكن للنساء الحصول على رسومات الحنة المميزة على أيدي فنانين موهوبين.

الزمان: 29 نوفمبر و1-3 ديسمبر

المكان: أوتلت فيلدج

عروض الألعاب النارية على الشاطئ

ستُضاء سماء دبي على طول الخط الساحلي بمجموعة من عروض الألعاب النارية المذهلة احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي. أينما كنتم في المدينة يمكنكم التوجه إلى الشاطئ الأقرب إليكم في جي بي آر أو السيف أو لا مير، لتستمتعوا بمشاهدة هذه العروض. يبدأ العرض في ذا بيتش عند الساعة 8 مساءً ويليه عرض السيف عند الساعة 8:30 مساءً وأخيراً عرض لا مير عند الـ9 مساءً.

الزمان: 2 ديسمبر

المكان: ذا بيتش، السيف ولا مير

حمد العامري

يحيي الفنان الإماراتي حمد العامري احتفالات اليوم الوطني في القرية العالمية. ليست هذه المرة الأولى التي يحيي فيها الفنان المحبوب الاحتفالات بروح الإتحاد، ومن المؤكد أن كل عشاقه سيكونون بانتظاره لسماع أروع الأغاني التي سيقدمها مثل "بقايا غرامك" و"وصفة الحب" وغيرها الكثير. يبدأ الحفل عند الساعة 9 وننصح بالوصول باكراً للاستمتاع بالتسوق والتجارب المذاقية والفقرات الترفيهية التي تقدمها القرية العالمية قبيل انطلاق الحفل.

الزمان: 2 ديسمبر

المكان: القرية العالمية

أي أم جي عالم من المغامرات

تحتفل "آي أم جي عالم من المغامرات" باليوم الوطني للإمارات من خلال تقديم عروض حصرية لسكان الإمارات. ففي الفترة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، يمكن للمواطنين الإماراتيين الاستمتاع بخصم بنسبة 47٪ على أسعار تذاكر الدخول، في حين يحصل السكان المحليين على خصم بقيمة 47 درهم إماراتي على تذكرة الدخول.

احتفالاً بالمناسبة، ستُزيّن مداخل المنتزه بالأعلام الإماراتية، وسيتواجد الخطّاطون وفنانو الرسم بالحناء وفرقة الرقص الشعبي في المكان أيضاً لاستقبال الزوار بالطريقة التقليدية.



الزمان: 29 نوفمبر - 2 ديسمبر

المكان: أي أم جي عالم من المغامرات

دبي باركس آند ريزورتس

تستضيف وجهات الترفيه الأربع في دبي باركس آند ريزورتس احتفالات خاصة باليوم الوطني. سيعرض ليجولاند تمثالًا تذكاريًا بوزن 300 كجم. استغرق تصميم وبناء التمثال أكثر من 900 ساعة وتم استعمال 231 حجراً. وسيتم دعوة الزوار للمساعدة في بناء لوحة فسيفسائية خاصة باليوم الوطني، بطول أربعة أمتار ومصنوعة من أحجار الليجو أيضاً. في هذه الأثناء، ستستضيف موشنجيت دبي وبوليوود باركس فرقة العيالة للفن الشعبي وخطّاطين عرب. يمكن للزوار أيضا مشاهدة عرض السيرك الحصري في ريفرلاند مجاناً.

استمتع بكل ما تقدمه مدن الملاهي في دبي باركس آند ريزورتس من ترفيه بأسعار مخفضة على التذاكر: يمكنك ترقية تذكرة موشنجيت أو ليجولاند أو ليجولاند ووتر بارك مقابل 47 درهماً فقط، والحصول على فرصة الدخول إلى مدينة ملاهي إضافية من اختيارك من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.

الزمان: 29 نوفمبر - 3 ديسمبر

المكان: دبي باركس آند ريزورتس