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عروض الألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2019 - 07:40
Saudi National Day fireworks

 

احتفل باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر في دبي مع عروض الألعاب النارية في "ذا بيتش"، جي بي آر، و"ذا بوينت" على نخلة جميرا. تُقام هذه العروض المبهرة، احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 للملكة العربية السعودية.

اختر مكانك على الواجهة المائية في أي من الوجهتين لمشاهدة العروض المجانية، أو احجز طاولة في أحد المطاعم للاستمتاع بالعرض وتذوّق أشهى النكهات. مجموعة من النشاطات والتجارب الرائعة كالتسوّق والترفيه بانتظار الزوّار في "ذا بييتش" و"ذا بوينت".

التاريخ 23 سبتمبر 2019
الفئة ترفيه حيّ , عائلة , نمط حياة
الموقع عدّة مواقع في دبي
رسم الدخول الفعالية مجانيّة
الدخول ذا بييتش في جي بي آر: 9 مساءً
ذا بوينت نخلة جميرا: 8.30 مساءً

Via SyndiGate.info


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