عروض الألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

احتفل باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر في دبي مع عروض الألعاب النارية في "ذا بيتش"، جي بي آر، و"ذا بوينت" على نخلة جميرا. تُقام هذه العروض المبهرة، احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 للملكة العربية السعودية.



اختر مكانك على الواجهة المائية في أي من الوجهتين لمشاهدة العروض المجانية، أو احجز طاولة في أحد المطاعم للاستمتاع بالعرض وتذوّق أشهى النكهات. مجموعة من النشاطات والتجارب الرائعة كالتسوّق والترفيه بانتظار الزوّار في "ذا بييتش" و"ذا بوينت".

التاريخ 23 سبتمبر 2019 الفئة ترفيه حيّ , عائلة , نمط حياة الموقع عدّة مواقع في دبي رسم الدخول الفعالية مجانيّة الدخول ذا بييتش في جي بي آر: 9 مساءً

ذا بوينت نخلة جميرا: 8.30 مساءً