عروض الألعاب النارية والمرح: دليلكم لاحتفالات رأس السنة في دبي (Shutterstock)

لا شك في أن لا أحد يحتفل بليلة رأس السنة مثل دبي. وهذا العام وكما تعوّدنا ستكون الاحتفالات مميزة مع العديد من عروض الألعاب النارية في أبرز معالم دبي، والحفلات الفنية الرائعة، وحفلات العشاء الأنيقة وغيرها. فإذا كنتم تبحثون عن أبرز النشاطات لاستقبال عام 2019، إليكم خياراتنا.

عروض الألعاب النارية في برج خليفة

عاماً بعد عام بات الآلاف من الناس من حول العالم يتهافتون للتجمع عند هذا المعلم الرائع لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي تخطف الأنفاس. وقد باتت عروض الألعاب النارية في برج خليفة من أساسيات الاحتفالات برأس السنة، وهذا العام، ستترافق هذه العروض مع عروض الماء والأضواء في نافورة دبي الراقصة.

الأسعار: مجاناً

التوقيت: منتصف الليل

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روديمنتال في زيرو غرافيتي

إذا كنتم ترغبون بالاحتفال في وجهة شاطئية تحت أضواء النجوم، فلا شك في أن زيرو غرافيتي هي وجهتكم المفضلة. وتستضيف هذه الوجهة المميزة احتفالاً رائعاً في 31 ديسمبر تحييه فرقة "روديمنتال" الثلاثية التي اشتهرت هذه الفرقة بأغنية "ذيز ديز"، بالإضافة إلى الدي جي الإنجليزي "سيغالا". يمكنكم أيضاً الاستمتاع بالشاطئ وحوض السباحة في زيرو غرافيتي واللذان يفتحان أبوابهما من الساعة 12 ظهراً أمام الراغبين بالاسترخاء تحضيراً للحفلة.

الأسعار: تبدأ الأسعار من 200 درهم

التوقيت: 12 ظهراً

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احتفالات دبي أوبرا

تستضيف دبي أوبرا احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في 31 ديسمبر. وسيتخلل هذه الأمسية المميزة التي يُطلب فيها من الحضور ارتداء أزياء بيضاء أو سوداء، عرضاً للمغني "شينوا هوك"، والدي جي العالمي المعروف سعيد مراد. بالإضافة إلى ذلك توفّر دبي أوبرا إطلالة رائعة على برج خليفة تتيح لكم مشاهدة عروض الألعاب النارية.

الأسعار: تبدأ الأسعار من 700 درهم

التوقيت: 6 مساءً

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احتفالات بوليوودية في حديقة زعبيل

احتفلوا بالعام الجديد مع العائلة في حديقة زعبيل. تُنظم شركة "سيغناتشور إيفنتس" حلبة رقص ضخمة في الحديقة، حيث سيتم بث مجموعة من أبرز أغاني بوليوود و"بانغرا" و"الهيب هوب" وأغاني الديسكو. وستتمكنون أيضاً من مشاهدة عروض الألعاب النارية في برج خليفة. أما إذا حجزتم تذاكر كبار الشخصيات، فستتمكنون أيضاً من الاستمتاع ببوفيه غني وبمنطقة مخصصة للرقص.

الأسعار: تبدأ الأسعار من 100 درهم

التوقيت: 8 مساءً

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حفل ملكي في اتلانتس

يستضيف منتجع أتلانتس النخلة حفلاً ملكياً احتفالاً بالعام الجديد. سيتخلّل حفل ليلة رأس السنة الجديدة، فرقة موسيقية من 30 شخصاً وبوفيه فاخر يضم كل ما تتخيّلونه بدءاً باللوبستر والكافيار ووصولاً إلى محطات الطهي الحية وإطلالة رائعة على عروض الألعاب النارية في نخلة جميرا. أما الأطفال دون 12 عاماً فيمكنهم التوجه إلى حفل "أندر ذا سي" الذي يضم مجموعة من الفنون والحرف، والألعاب المطاطية، وغيرها الكثير.

الأسعار: 3200 درهم للكبار، 2240 درهم للأطفال بين 12 و20 عاماً

التوقيت: 7 مساءً

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أمسية تحت أضواء النجوم في كوين إليزابيث 2

تستضيف سفينة "كوين إليزابيث 2" التاريخية أمسية رائعة ومجموعة من الفعاليات احتفالاً بالعام 2019. ويقدّم "ليدو" و"ذا بافيليون" عشاء فاخر على طريقة البوفيه، بينما يقدّم مطعم "ذا كوينز غريل" قائمة من ثمانية أطباق بريطانية. أما إذا كنتم تفضّلون أمسية أكثر حيوية، فيمكنكم التوجّه إلى "ذا يخت كلوب" حيث سيقدّم الدي جي أجمل أغاني الثمانينيات. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف "ذا غراند لاونج" عروضاً للفرق موسيقية وعروضاً كوميدية. هذا ويمكنكم أيضاً إضافة المزيد من المرح على احتفالات رأس السنة من خلال الإقامة لليلتين في كوين إليزابيث 2.

الأسعار: تبدأ الأسعار من 185 درهم

التوقيت: أوقات مختلفة

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احتفالات شاطئية في باراستي

تبدأ الاحتفالات في شاطئ باراستي باكراً بدءاً من الساعة 10 صباحاً حيث يمكنكم الاسترخاء تحت أشعة الشمس والاستمتاع بحوض السباحة وبالأجواء المميزة. وفي المساء، تبدأ احتفالات رأس السنة المميزة عند الساعة 7 مساءً، والتي يحييها "فاتمان سكوب" والثنائي "باجاكرز".

الأسعار: 180 درهم للتذاكر المبكرة، وتبدأ الأسعار من 210 درهم للتذاكر العادية

التوقيت: 10 صباحاً لحفل حوض السباحة، و7 مساءً لاحتفالات رأس السنة

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احتفالات شوهو جاردن

يُعد سوهو جاردن وجهة رائعة تضم أربع مناطق مميزة وإطلالة خلابة على برج خليفة، لذلك فهو وجهة مثالية للاحتفال برأس السنة الجديدة. ولهذه المناسبة، تستضيف هذه الوجهة المميزة المستوحاة من "سوهو" في لندن حفل "غولدن جاردن"، والذي تتيح للضيوف الاستمتاع بالمأكولات وعيش أجواء السهر المميزة في الهواء الطلق. ومن خلال موقعها المميز في ميدان، لا شك في أن هذه الوجهة مثالية لمشاهدة عروض الألعاب النارية في برج خليفة.

الأسعار: تبدأ الأسعار من 799 درهم

التوقيت: 8 مساءً

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