عروض ترفيهية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 89 في 23 سبتمبر، يستضيف كلّ من دبي مول وسيتي ووك عروضاً ترفيهية مميزة في 19 و20 سبتمبر مع أنغام تقليدية تؤديها فرق موسيقية سعودية. تقدّم كلتا الوجهتان، أيضاً تجارب تسوّق رائعة ووجهات مذاقية مميزة لجميع أفراد العائلة.



انضم إلى الإمارات في احتفالاتها الأخويّة مع المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة من النشاطات العائلية والترفيهية بما في ذلك عروض الألعاب النارية في "ذا بييتش" في جي بي آر، و"ذا بوينت"، وعرض "تخيّل" في دبي فستيفال سيتي.

التاريخ 19 سبتمبر - 20 سبتمبر 2019 الفئة ترفيه حيّ , عائلة الموقع عدّة مواقع في دبي رسم الدخول الفعالية مجانيّة الدخول دبي مول

7 - 7.30 مساءً

8.30 - 9 مساءً

9.30 - 10 مساءً



سوق البحار

4.30 - 5 مساءً

5.30 - 6 مساءً



سيتي ووك

4.30 - 5 مساءً

5.30 - 6 مساءً

7-7.30 مساءً

8.30 - 9 مساءً

9.30 - 10 مساءً

