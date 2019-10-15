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عروض "ذا بيغ باد ولف" للكتب

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 06:29
The Big Bad Wolf Book Offers
The Big Bad Wolf Book Offers

تستضيف دبي فعالية "ذا بيغ باد ولف" مرة أخرى، بعد النجاح الكبير الذي حققته في العام الماضي، وتقدّم خصومات رائعة تتراوح بين 50% و80% على ملايين الكتب التي تتنوع بين الكلاسيكية والمشوّقة وغيرها من الأنواع.

 تهدف فعالية "ذا بيغ باد ولف" إلى توفير الكتب بأسعار معقولة لجميع الأشخاص من حول العالم.
 

التاريخ 10 أكتوبر - 20 أكتوبر 2019
الفئة عائلة
الموقع ساوند ستيدج 2 و3، مدينة دبي للاستوديوهات
الهاتف +971 4 391 4664
رسم الدخول الفعالية مجانية
الدخول مفتوح 24 ساعة
الموقع الإلكتروني http://www.facebook.com/bbwbooksuae

 

Via SyndiGate.info


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