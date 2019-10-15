عروض "ذا بيغ باد ولف" للكتب

تستضيف دبي فعالية "ذا بيغ باد ولف" مرة أخرى، بعد النجاح الكبير الذي حققته في العام الماضي، وتقدّم خصومات رائعة تتراوح بين 50% و80% على ملايين الكتب التي تتنوع بين الكلاسيكية والمشوّقة وغيرها من الأنواع.



تهدف فعالية "ذا بيغ باد ولف" إلى توفير الكتب بأسعار معقولة لجميع الأشخاص من حول العالم.



التاريخ 10 أكتوبر - 20 أكتوبر 2019 الفئة عائلة الموقع ساوند ستيدج 2 و3، مدينة دبي للاستوديوهات الهاتف +971 4 391 4664 رسم الدخول الفعالية مجانية الدخول مفتوح 24 ساعة الموقع الإلكتروني http://www.facebook.com/bbwbooksuae