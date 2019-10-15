عروض "ذا بيغ باد ولف" للكتب

تستضيف دبي فعالية "ذا بيغ باد ولف" مرة أخرى، بعد النجاح الكبير الذي حققته في العام الماضي، وتقدّم خصومات رائعة تتراوح بين 50% و80% على ملايين الكتب التي تتنوع بين الكلاسيكية والمشوّقة وغيرها من الأنواع.
تهدف فعالية "ذا بيغ باد ولف" إلى توفير الكتب بأسعار معقولة لجميع الأشخاص من حول العالم.
|التاريخ
|10 أكتوبر - 20 أكتوبر 2019
|الفئة
|عائلة
|الموقع
|ساوند ستيدج 2 و3، مدينة دبي للاستوديوهات
|الهاتف
|+971 4 391 4664
|رسم الدخول
|الفعالية مجانية
|الدخول
|مفتوح 24 ساعة
|الموقع الإلكتروني
|http://www.facebook.com/bbwbooksuae
Via SyndiGate.info
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