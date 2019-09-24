عروض "ذا لافتر فاكتوري" في شهر أكتوبر

خلال شهر أكتوبر، يُحيي مجموعة من النجوم الكوميديين أمسيات رائعة ضمن عروض "ذا لافتر فاكتوري" الشهيرة. ابتداءً من 10 أكتوبر سيُحيي كل من "إليانور تيرنان" و"إيمانويل سونوبي" و"مايك كابوزولا" عروضاً كوميدية ضمن جولة "سوشال فو با" وذلك في فندق "موفنبيك جميرا بيتش ريزيدنس"، وفندق "جراند ميلينيوم دبي"، و"تريب باي ويندام" ، وفندق "ستوديو وان" و"هيلتون دبي جميرا". إليك نبذة عن هؤلاء الكوميديين الصاعدين:

إليانور تيرنا

تُعدّ "إليانور تيرنان" من أبرز الممثلات في مجال الكوميديا وستفتتح أمسيات "ذا لافتر فاكتوري" خلال شهر أكتوبر. قدّمت "إليانور" العديد من العروض على التلفزيون والراديو والمسرح، كما شاركت أيضاً في مهرجان أدنبرة للكوميديا وفي البرامج التلفزيونية مثل برنامجي "ستيوارت لي" و"جايسون باريرن"، ومثّلت دور "دولوريس" في مسلسلي "بريدجت" و"إيمون" على قناة RTÉ. بالإضافة إلى ذلك، تكتب "إليانور" أحياناً مقالات صحفية خاصة لموقع "تايمز أونلاين"، وتقدّم عروضاً حيّة في "ذا كوميدي ستور" في لندن.

إيمانويل سونوبي

"سونوبي" هو من نجوم الكوميديا الصاعدين في بريطانيا وغالباً ما يُقدّم عروضاً حية في "ذا كوميدي ستور" في لندن وفي "ذا كوميدي ستور" و"سويندون كوميدي كلوب"، والآن سنراه ضمن عروض "ذا لافتر فاكتوري" في دبي. لا تفوّت حضور عروضه التي سيقدّم خلالها قصصاً واقعيّة من حياته.

مايك كابوزولا

يتميز "مايك" الذي يُقيم حالياً في لندن بإحساس فكاهي عالٍ، كما قدّم عروضاً ناجحة في عدّة مدن حول العالم بما فيها أمستردام وبرشلونة، ويشارك أيضاً في تمثيل الدعايات التلفزيونية وتصوير الرسوم الكاريكاتورية. ننصحك بحضور عرضه الذي نال استحسان الجمهور والنقاد في مهرجان "سان فرانسيسكو" للكوميديا.

اكتشف المزيد عن الفعاليات في دبي من خلال زيارة موقع دبي للسياحة، أو قُم بتنزيل التطبيق.



