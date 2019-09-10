عروض رائعة على الفنادق في دبي بمناسبة اليوم الوطني السعودي

هل ستزور دبي قريباً مع العائلة، وتبحث عن إقامة فاخرة؟ تقدّم العديد من الفنادق المعروفة في دبي عروضاً رائعة تناسب الجميع بمناسبة اليوم الوطني السعودي. إليك قائمة بأبرز العروض:

إقامة في قلب المدينة مع إعمار للضيافة

إذا كنت تسافر برفقة العائلة أو تخطط لرحلة مع الأصدقاء، فلا شكّ في أن هذا العرض من إعمار للضيافة هو الأنسب لك. احجز لثلاثة أيام أو أكثر في أي من فنادق فيدا أو فنادق العنوان في دبي واحصل على خصم 15% على سعر الغرفة. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على خصم 50% عند حجز الغرفة الثانية خلال إقامتك.

التاريخ: 19 - 23 سبتمبر

فندق "سيزرز بالاس بلوواترز" دبي

خطّط للإقامة في فندق "سيزرز بالاس بلوواترز" سواء كنت بمفردك أو برفقة العائلة، واحصل على خصم 15%. يتضمّن هذا العرض فطور مجاني، وعشاء، بالإضافة إلى إمكانية استكشاف المعالم الترفيهيّة والمطاعم الجديدة على الجزيرة.

التاريخ: 18 - 23 سبتمبر

ترقية في منتجع "حبتور جراند"، "أوتوغراف كوليكشن"

يقع منتجع "حبتور جراند" قرب منطقة جي بي آر ويقدّم للضيوف فرصة الحصول على ترقية حصريّة. احجز غرفة "كلوب" واستمتع بترقية مباشرة إلى غرفة "كلوب أوشن فرونت" ذات الإطلالة البحريّة. بالإضافة إلى ذلك، احصل على خصم 25% في مجموعة من المطاعم، مع دخول مجاني إلى "كلوب لاونج"، وخدمة "واي فاي" مجانية.

التاريخ: 19 - 23 سبتمبر

دلّل نفسك في "والدورف أستوريا" دبي نخلة جميرا

احتفل باليوم الوطني السعودي مع الأهل والأصدقاء واستمتعوا بيوم مُميّز في السبا الحائز على العديد من الجوائز في فندق "والدورف أستوريا". ستحصل على خصم 20% على مجموعة من العلاجات المُختارة في هذه الوجهة الفاخرة، بالإضافة إلى خصم 25 % في أي من مطاعم الفندق بما في ذلك "سوشال باي هينز بيك"، وLAO، و"بالم أفنيو"، و"ميزري".

التاريخ: 19 - 23 سبتمبر

إطلالات رائعة في فندق "إيميريتس جراند"

يُعتبر فندق "إيميريتس جراند" ذو الـ47 طابقاً مكاناً مثاليّاً للإقامة في قلب دبي. إذا كنت تخطّط للإقامة لمُدّة ثلاث ليالي أو أكثر، ستحصل على خصم 15% على الغرفة الأولى، و50% إضافية على الغرفة الثانية. استمتع بالإقامة قرب أبرز الوجهات السياحيّة بما في ذلك دبي مول ومركز دبي المالي العالمي.

عروض خاصة للأشقاء السعوديين في فندق كمبنسكي

يمكن للمواطنين السعوديين الإقامة بالقرب من مول الإمارات والاستفادة من هذا العرض الرائع من فندق كمبنسكي. بالإضافة إلى خصم 15% على حجز الغرفة، سيحصل السعوديون على خصم 20% في أي من مطاعم الفندق مع بطاقتين مجانيّتين للأطفال لدخول سكي دبي.

التاريخ: 19 - 23 سبتمبر

إقامة مُمتعة ومذاقات شهيّة في "إنتركونتينتال دبي مارينا"

بدءاً من 19 سبتمبر، احجز غرفتين في فندق "إنتركونتينتال دبي مارينا" بتكلفة 940 درهم أو أكثر، واحصل على وجبتي فطور مجاناً لشخصين. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الضيوف على خدمة "واي فاي" مجانية، وخدمة ركن السيارات خلال فترة إقامتهم.

التاريخ: 19 - 23 سبتمبر

إقامة فاخرة في فندق "جراند إكسلسيور"

احجز إقامة في جناح "فايسروي" الفاخر مع أسعار مُميّزة تبدأ من 950 درهماً للّيلة، واحصل على غرفة عائليّة مُتّصلة مجاناً. يتضمّن هذا العرض المُميّز فطوراً شهيّاً لشخصين بالغين مع طفلين.

التاريخ: 19 - 23 سبتمبر

إقامة رائعة في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي

انضم إلى "ماريوت بونفوي"، برنامج الولاء الجديد من ماريوت، واحصل على خصم 25% عند حجز الغرف في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي، بالإضافة إلى فطور مجاني. تتضمّن هذه الوجهة الفاخرة 18 مطعماً مُميّزاً وخمسة أحواض سباحة، وأجواء رائعة لقضاء أروع الأوقات في دبي.