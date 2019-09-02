عروض كوميديّة رائعة في دبي

عشّاق على موعد مع الكثير من الضحك خلال شهر سبتمبر، حيث تستقبل دبي مجموعة من الفنانين العالميين مثل "جوش ويديكومب"، والنجم الصاعد "مسعود بومقرد". استعد للضحك وقضاء أروع الأوقات برفقة الأصدقاء.

عرض مُميّز لـ"كارونيش تالوار"

يتميّز "كاررونيش تالوار" بموهبة فريدة وشعبيّة واسعة كأحد أبرز نجوم الكوميديا في الهند، ولديه ما يقارب 26.6 مليون مشاهدة على قناته في يوتيوب. بعد أن قدّم عدداً من العروض في مهرجان "ملبورن" للكوميديا العام الماضي وعلى مسرح "سوهو" في لندن، يزور"تالوار" "بوليوود باركس" في دبي بتاريخ 6 سبتمبر.

التاريخ: 6 سبتمبر

المكان: بوليوود باركس

المزيد من المعلومات

“إنديانز فروم أفريكا"

يُحيي الكوميديان "مسعود بومقرد" و"باش وذ تاش" من جنوب أفريقيا عرضهما الأول في منطقة الشرق الأوسط في مدينة دبي وتحديداً على مسرح "ذا جانكشن". شاهد عرضهما المُميّز في الجمعة الأولى من شهر سبتمبر، حيث سيُناقشان عدداً من المواضيع مثل الإنترنت الضعيف، ومستقبل البشرية وغيرها بأسلوب مُضحك.

التاريخ: 6 سبتمبر

المكان: ذا جانكشن، السركال أفالكوميديا نيو

المزيد من المعلومات

عروض "ذا لافتر فاكتوري" في سبتمبر

تعود عروض "ذا لافتر فاكتوري" بدءاً من 12 سبتمبر مع مجموعة جديدة من أبرز المُمثّلين الكوميديين من أنحاء العالم. لا تفوِّت مشاهدة العرض الكوميدي لـ "بات بيرستشر" و"آندي وايت" مع "ماركوس بيردمان"، في نادي المرابع العربية للجولف، وفندق موفنبيك في جي بي آر، وجراند ميلينيوم دبي، وتريب باي ويندام، وهيلتون دبي جميرا.

التاريخ: 12 - 20 سبتمبر

المكان: عدّة مواقع في دبي

عرض جوش ويديكومب

يتميّز "جوش ويديكومب" بأسلوب كوميدي رائع ويُعتبر أحد أبرز نجوم الكوميديا في بريطانيا. شاهد عرضه الأول في دبي مع "لويد لاغفورد" و"ميزي آدم"، النجمة الكوميدية الحائزة على العديد من الجوائز في دبي أوبرا.

التاريخ: 13 سبتمبر

المكان: دبي أوبرا

احصل على التذاكر

اختتم الموسم مع "آكاش غوبتا"

تُختتم عروض هذا الموسم من "لافاتون" خلال شهر سبتمبر مع الكوميدي الهندي "آكاش غوبتا" الذي سجّل أكثر من 405000 مشترك في قناته على "يوتيوب". يناقش "غوبتا" الكثير من المواضيع ابتداءً من المترو في مدينة دلهي وصولاً إلى العلاقات الإنسانية. شاهد عرضه الكوميدي المُميّز في كوين إليزابيث 2، الفندق العائم الدائم الأول في دبي، وذلك في 13 سبتمبر.

التاريخ: 13 سبتمبر

المكان: كوين إليزابيث 2

احصل على التذاكر

النجم الكوميدي أتول خاطري

يُعدّ "أتول خاطري" أحد أبرز الكوميديين في الهند، ويعمل كرجل أعمال في النهار وكوميدي في الليل، حاملاً معه خبرة طويلة على المسرح تزيد عن 40 عاماً. تتناول عروضه العديد من المواضيع مثل عدم القدرة على الهروب من التقدّم في السن، ومعاناته عند تجهيز الحقائب قبل السفر. يُعدّ "خاطري" من الكوميديين القلائل في آسيا الذين يملكون برنامجاً خاصّاً على "نتفليكس" بعنوان "هابي أندينغ". استعدّ لمشاهدة عرضه في "فندق جميرا كريك سايد".

التاريخ: 14 سبتمبر

المكان فندق جميرا كريك سايد

احصل على التذاكر

"فولتي تاورز" في كوين إليزابيث 2

استمتع بتجربة مذاقية مميّزة مع شخصيات مسلسل "فولتي تاورز" الذي يُعرض على قناة "بي بي سي". شاهد كافة الشخصيات مثل"مانويل" و"سيبيل" مع مجموعة من الفنانين الآخرين على متن سفينة كوين إليزابيث 2.

التاريخ: 18 - 20 سبتمبر

المكان: كوين إليزابيث 2

احصل على التذاكر

جولة "أول ستار" الكوميدية

يحيي نجوم الكوميديا الصاعدون "بول آدمز"، و"شوبان فيليبس"، و"مانويل مارتينيز" أمسية كوميدية مُميّزة في 20 سبتمبر. تُقام الأمسية في عقارات جميرا للجولف، ومن المتوقّع أن يُقدّم فيها النجوم الثلاثة عروضاً رائعة. تُعدّ "شوبان فيليبس" النجمة الكوميدية الأولى التي تصل إلى الجولة النهائية ضمن برنامج "بريتين غوت تالنت" عام 2019، فيما اشتهر"بول آدامز" بمشاركته في عروضٍ مع "ستيفي وندر"، أما "مانويل مارتينيز" فقد شارك بالعديد من العروض العالمية.

التاريخ: 20 سبتمبر

المكان: عقارات جميرا للجولف

اشترِ التذاكر الآن