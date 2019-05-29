عروض كوميديّة في دبي خلال شهر يونيو

تستضيف دبي خلال الصيف العديد من الحفلات الفنيّة والفعاليات الترفيهيّة المتنوّعة، وذلك بالتزامن مع مفاجآت صيف دبي. لكلّ محبي الكوميديا والضّحك، إليكم أبرز العروض الكوميديّة في دبي خلال شهر يونيو:

راسل بيترز

قدّم راسل بيترز عرضين كوميديّين ناجحين في دبي سنة 2016، وهو نجم كوميدي مميّز وله متابعين في كل أنحاء العالم. يشتهر بيترز بأسلوبه الحيوي وسيقدّم عرضاً آخر في دبي ضمن جولته العالمية بعنوان "ديبورتد" والتي تشمل 29 مدينة و20 بلداً وستشهد حضور أكثر من 100000 من المُعجبين. تابعوا عرضه في دبي في 6 يونيو، وهو العرض الأوّل الذي يُقام في "كوكا كولا أرينا".

التاريخ: 6 يونيو

المكان: كوكا كولا أرينا

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فاررون ثاكور

يُحيي الممثل والكوميدي والشخصيّة التلفزيونيّة الهندي "فارون ثاكور" أمسية كوميديّة رائعة في دبي. اشتهر فارون كأحد المؤسسين للفرقة الكوميديّة الهنديّة "إس إن جي" سابقاً، ويتميّز بتقديم مشاهد مضحكة يتخللها التمثيل وسرد المواقف بحس نقدي وفكاهي لاذع، كما يتناول مواضيع مختلفة مثل علم الفلك والإعلانات التلفزيونيّة. تابعوا عرضه المميّز في 14 يونيو.

التاريخ: 14 يونيو

المكان: مدرسة الإمارات الدولية جميرا

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آلان دافيس

اشتهر آلان دافيس كنجم كوميدي وتلفزيوني وممثّل، حيث تميّز بأسلوبه المضحك وموهبته الرائعة، خاصّة خلال ظهوره في برنامج "كيو آي" التلفزيوني منذ أكثر من 16 عاماً. سيقدّم دافيس عرضاً كوميديّاً مميّزاً على خشبة مسرح دبي أوبرا في داون تاون دبي.

التاريخ: 14 يونيو

المكان: دبي أوبرا

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ذا لافتر فاكتوري

خلال هذا الشهر، يقدّم مركز "ذا لافتر فاكتوري" عروضاً كوميديّة لثلاثة نجوم صاعدين عالميّين هم: "ألفي براون"، و"غريغ مورتون"، و"فيرن برادي" في فندق جراند ميلينيوم. يُعدّ "ألفي براون" من أبرز نجوم الكوميديا الصّاعدين وقد وصفه البعض بأنه نجم الستاند أب كوميدي المُستقبلي في بريطانيا. ينضمّ "غريغ مورتون" إلى العرض أيضاً برفقة "فيرن برادي" التي تميّزت بكتاباتها التلفزيونيّة. يمكنكم الحصول على مواعيد العروض وتفاصيلها من خلال هذا الرابط.

التاريخ: بدءاً من 13 يونيو

المكان: فندق موفنبيك جي بي آر

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