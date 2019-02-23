عريب حمدان تتحدث عن معاناتها مع العنصرية وتكشف عمرها الحقيقي..شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

الفنانة الأردنية عريب حمدان

حلت الفنانة الأردنية عريب حمدان ضيفة على برنامج "الطائرة" مع الإعلامي صالح الراشد، وكشفت خلال المقابلة عن الكثير من الأمور التي صدمت المذيع والجمهور، ولم تتردد خلال الحلقة في الإجابة عن أي سؤال كان قد وُجّه لها.

وخلال اللقاء، كشفت حمدان بكل ثقة عن عمرها الحقيقي بعكس ما تفعله باقي النساء عند سؤالهن عن عمرهن، فأصابت الإعلامي صالح الراشد بالدهشة عندما قالت له "طبعًا أربعين"، وما زاد من حدة المفاجأة هو أنها تبدو أصغر كثيرًا من العمر الذي أفصحت عنه.

View this post on Instagram A post shared by مزاجية (@mzajeah_kw) on Feb 22, 2019 at 11:32am PST

وذكرت خلال الحلقة أنها عانت من العنصرية في وقت من الأوقات، بسبب أنها أردنية من مواليد الإمارات، واستطاعت أن تتغلب على هذه الصعوبات من خلال خوضها مجال الأغنية الشعبية، لتحجز لها فيما بعد مكانًا في قلوب العديد من المتابعين.

الجدير بالذكر، أن الفنانة عريب حمدان هي ابنة عم الفنانة ميس حمدان، وأكدت على انقطاع العلاقة فيما بينهما بسبب مشاكل قديمة بين والديهما، وأضافت أنها لم تتقابل معها منذ أن كانتا صغيرتين، وهي تعرفها فقط عن طريق الوسط الفني.