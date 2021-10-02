عشاق ناصيف زيتون يحتفلون بعيد ميلاده بطريقة إنسانية مؤثرة

عبّر متابعو الفنان السوري ناصيف زيتون عن محبتهم لنجمهم المفضل بمناسبة عيد ميلاده الثالث و الثلاثين، وذلك بإطلاق مبادرات إنسانية جميلة من خلال إطعام الحيوانات المشردة ومساعدة العائلات المحتاجة. كما وجه له العديد من المتابعين رسائل المعايدة في هذه المناسبة خصوصاً أن بعضهم مستمرّ في دعمه منذ ظهوره في برنامج ستار أكاديمي عام 2014، و قد استطاع بعد ذلك أن يحقق نجومية كبيرة وانتشاراً واسعاً في وقت قصير.

و فنيا انتهى ناصيف من تسجيل أغنية جديدة منفردة تمهيداً لطرحها في القريب العاجل، وهي باللهجة اللبنانية وباللون الغنائي الذي اشتهر به، وتناسب الأجواء الصيفية وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان فضل سليمان.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية (أوقات) وهي الشارة الصوتية للمسلسل الرمضاني (للموت) التي قدمها ناصيف زيتون بإحساس عال ومرهف، لا تزال تحصد النجاح والانتشار وتتصدّر قائمة الأغنيات، وقد تعاون فيها مع الشاعر مازن ضاهر والملحن أحمد بركات والتوزيع الموسيقي لعمر صبّاغ.