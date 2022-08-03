جي هوب يتصدّر الانترنت بحفله الأخير.. وفرقة BTS مستمرة في مفاجأة جمهورها

تحاول فرقة BTS الكورية طمأنة جمهورها بأن هناك تعاونات ستستمر في الفرقة ولن تتوقف، بالرغم من إعلانهم قرار انفصال أعضاء الفرقة عن بعضها البعض.

وتأتي هذه الأخبار بعد صدور مجموعة من المفاجآت من الفرقة والتي جعلت الجمهور يشعر بالطمأنينة على مستقبل تعاون الفرقة مرة أخرى.

مفاجأة فرقة BTS الجديدة

كشفت فرقة BTS الكورية عن مفاجأة جديدة يوم أمس الثلاثاء وذلك عبر نشر فيديو ترويجي لحلقة جديدة من برنامجهم الشهير RUN BTS عبر حسابهم الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكانت الفرقة الكورية قد عبّرت في الفيديو عن حماسهم الشديد لعودة البرنامج بعد أن كان قد توقّف عن العرض لمدة 10 أشهر، حيث أنهم سيظهروا معاً مرة أخرى بعد قرار انفصالهم.

وسيبدأ عرض البرنامج خلال يوم 16 أغسطس الحالي، وكان الجمهور قد ارتبط بهذا البرنامج خلال عام 2016 حيث أصدر أعضاء الفرقة ما يقارب 156 حلقة منذ ذلك الوقت.

جي هوب يتصدّر الإنترنت ويحقق أرقام قياسية

وكان نجم الفرقة الكورية "جي هوب" قد حقق أرقام قياسية في الأيام الأخيرة بشكل فردي وذلك عقب طرحه ألبومه الجديد والذي لاقى نجاح وتفاعل كبير من قبل الجمهور.

كما تصدّر اسمه وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أحيا أول حفل فردي له في مهرجان Lollapalooza في أميركا، ونشرت الصفحة الرسمية له لقطات من حفله الكبير الذي ضم العديد من الجمهور والتفاعل الكبير معه.

لم شمل فرقة BTS في كأس العالم في قطر

كانت أول مفاجأة تعلن عنها الفرقة الكورية BTS هو تعاونهم الأول بعد الانفصال لتسجيل أغنية خاصة لكأس العالم لعام 2022 والذي سيقام في قطر.

كما أن الفرقة الكورية اختيرت كسفيرة لشركة "هونداي" وهي الراعية لكأس العالم ومن خلالها ستقوم بإصدار الأغنية الخاصة لكأس العالم.