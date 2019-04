عقب حفله في جدة..عمرو دياب على القائمة السوداء لدى الصحافة، فما السبب؟

Recap of #AmrDiab's live concert in #Jeddah April 12, 2019 #AmrDiabWorld #KSA #Concert #KAEC #Diabian #VideoOfTheDay #FridayNight #عمرو_دياب #جدة #السعودية #عالم_عمرو_دياب @360_live @benchmarkksa

A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Apr 13, 2019 at 1:33pm PDT