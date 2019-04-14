عقب حفله في جدة..عمرو دياب على القائمة السوداء لدى الصحافة، فما السبب؟

أحدث الفنان عمرو دياب ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، وتعرض لانتقادات لاذعة من الصحافيين وأيضًا الجمهور، وذلك بعد قراره بعدم رغبته في إقامة مؤتمر صحافي أو لقاء مع الصحافة في حفله الذي أحياه الجمعة الماضية في المملكة العربية السعودية.

وكانت اللجنة المنظمة للحفل قد أبلغت جميع الصحافيين ووسائل الإعلام بأن النجم المصري لا يرغب بإقامة مؤتمر صحافي أو لقاء مع أي جهة، دون الكشف عن الأسباب وراء هذا القرار، ليتسبب هذا الأمر بموجة غضب عارمة من قبل عدد كبير من الإعلاميين الذين وصفوه بالـ"مغرور".

وإلى جانب الصحافة، كان الجمهور أيضًا قد اعترض على موقف الهضبة وقراره في هذا الخصوص، حيث أن الحفلات والصور التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تكفي من وجهة نظرهم، ودائمًا ما يتطلعون للمزيد من اللقاءات والمقابلات معه، خاصة وأنه على نفس الشاكلة منذ أكثر من 10 سنوات.

على صعيد آخر، طرخ مؤخرًا النجم عمرو دياب أغنية منفردة بعنوان "مقدرش عالنسيان" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، وحصدت الأغنية عبر قناته على موقع يوتيوب أكثر من 5 مليون مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها.