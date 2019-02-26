نسرين طافش

استحوذت خلال اليومين الماضيين الفنانة السورية نسرين طافش على انتباه عدد كبيرمن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها ظهرت بالحجاب خلال زيارتها لأحد المقامات الدينية في دمشق وأعربت في وقتها عن سعادتها وشعورها بالطمأنينة والسكينة.

ولكن عادت طافش ونشرت صورًا جديدة على إنستغرام ظهرت من خلالها تتمشى في شوارع دمشق وترتدي "هوت شورت" قصير باللون الأحمر، لتنهال عليها التعليقات والتي كانت جزءًا كبيرًا منها ينتقدها بسبب التناقض في ملابسها، فتارة بحجاب ومحتشمة، وتارة أخرى بالهوت شورت وفي الشارع.

وبهذا الصدد، كتبت إحدى المتابعات للفنانة السورية تعليقًا على إحدى الصور وقالت: " أول امبارح كنت عند المسجد وبتحكي سكينة وطمأنينة، وبعد يومين لابسة شورت، ارحمينا".

على صعيد آخر، شاركت النجمة نسرين طافش في الفيلم المصري "نادي الرجال السري"، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدوان والعديد من الأسماء الأخرى في الوسط الفني المصري.