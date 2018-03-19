الفنان كريم ابو زيد

عقد الفنان المصري الشاب كريم أبو زيد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني يوم السبت الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن وعائلته.

ومن ضمن الحضور كانت الفنانة المصرية ريم البارودي والتي نشرت عدد من الصور التي جمعتها بالعرسان وبالفنان المصري أمير شاهين شقيق الفنانة الهام شاهين وكتبت معلقة على الصور "مبرررروووك ياكيكو الف مبروك يا عريس"، وتواجد أيضًا في حفل الزفاف الفنان حمادة هلال وأحمد التهامي ونرمين ماهر.

وكريم أبو زيد هو مطرب وممثل بدأ حياته الفنية بمشاركة الفنان محمود عبدالعزيز بالفيلم الشهير "الكيف"، وشارك في عدد من المسلسلات من ضمنها "ولي العهد"، "القاصرات"، "أزمة سكر"،"الشك" ومسلسل "خطوط حمراء".