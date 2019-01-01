عقيل الرئيسي وفرح الهادي يُقيمان حفل زفاف ثان.. ويعلنان عن مفاجأ لجمهورهما!

عقيل الرئيسي وفرح الهادي

احتفل الثنائي الكويتي عقيل الرئيسي وزوجته فرح الهادي بذكرى مرور عام على زواجهما والذي يُصادف يوم 31 ديسمبر بإقامة حفل زفاف ثان لهما.

وأقام الثنائي حفل زفاف كامل كانا قد اهتما بكل تفاصيله من ناحية الديكورات والإطلالات سواء من ناحية الملابس أو المكياج، كما قام الثنائي بتوزيع الهدايا على الحضور.

ونشرت الهادي عبر حسابها الخاص في إنستغرام فيديو يجمعها بزوجها وهما في يرتديان ملابس الزفاف أعلنت من خلال الهادي عن هدية ومفاجأة، إذ قالت أنها وعقيل قررا أن يمنحا إحدى الفتيات المقبلات على الزواج ولا تملك الامكانيات الكافية، زفاف كامل مثل زفافهما يشمل جميع ما حدث في زفافهما الثاني من ديكور وفستان الزفاف والمكياج وكافة الأمور، كهدية منهما لجمهورهما في بداية العام الجديد.

يُشار إلى ان الثنائي عقيل الرئيسي وفرح الهادي كانا قد أعلنا عن نيتهما بإقامة حفل زفاف ثان لهما قبل فترة وشاركا جمهورهما التحضيرات لحفل الزفاف هذا، وهو الأمر الذي عرضهما لبعض الانتقاد.