مارت رمضان ديمير رفقة الطبيبة النفسيّة ومؤلفة "طائر الرفراف".. ما القصة؟

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للنجم التركي "مارت رمضان ديمير" نجم مسلسل طائر الرفراف وهو يجلس رفقة مؤلفة المسلسل" حيث تصدّرت هذه الصورة عناوين الاخبار والاعلام.

مارت رمضان ديمير برفقة جولسيرين



ظهر الثنائي خلال تواجدهما في احد الأماكن العامة، حيث بدا أن الثنائي في جلسة عمل، وهو ما أثار فضول الجمهور فيما إذا كانت الجلسة تتعلق ببقية حلقات مسلسل طائر الرفراف أم أن هناك مشروع جديد قد يجمعهما.

فيما رجح عدد كبير أن الجلسة هذه خاصة بالتغييرات الكبيرة التي ستطرأ على السيناريو كما تم الإعلان سابقًا حيث من المبكر جدًا أن يبدأ مارت رمضان التعاقد على مشروع جديد في ظل انشغاله بتصوير بقية المشاهد.

مسلسل "طائر الرفراف" يتعرّض للهجوم بسبب مشاهده الجريئة



بالرغم من النجاح الكبير والشهرة الواسعة التي حققها مسلسل "طائر الرفراف" إلا أنه كان من اكثر التي تعرض في الفترة الحالية وواجهت الكثير من الهجوم بالرغم من شهرتها.

والجدير بالذكر أن المسلسل الذي يعرض تحت اسم فريد على قناة ام بي سي 4 تعرض في البداية للهجوم بسبب الرتابة والملل والمماطلة في الأحداث.

فيما تعرضت الحلقات الأخيرة للهجوم بسبب الجرأة الكبيرة في مشاهده.

ويشارك رمضان في العمل بشخصية فريد، الشاب المتهور غير المسؤول الذي يقرر جده تزويجه بفتاة يختارها هو، وبالرغم من أن فريد يرتبط بسيران بعد إجبار جده إلا أنه يقع في حبها ويواجه هذا الحب الكثير من المشاكل.