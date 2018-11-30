انقطاع علاقة ريهام بأحمد السعدني و (البلوك) سيد الموقف

كشف الحساب الرسمي للفنانة ريهام حجاج على (انستغرام)، عن عدم تواجد الفنان أحمد السعدني ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والتي تبلغ 130 حسابًا، وذلك على الرغم من العلاقة القوية التي جمعت بينهما.

وكشف الحساب الرسمي لأحمد السعدني على (انستغرام) أيضًا، عدم تواجد ريهام حجاج ضمن القائمة التي يتابعها السعدني، والتي تبلغ 444 حسابًا، ما يشير إلى أن الأمر لم يكن إلغاء متابعة من أي طرف للآخر، لكن الأمر وصل إلى (البلوك) الذي لا يتيح لأي طرف متابعة الآخر.

ولم يكتف أي من ريهام حجاج أو أحمد السعدني بـ (البلوك)، لإنهاء العلاق فيما بينهما، لكن قام الاثنان بحذف الصور التي جمعت بينهما، إذ كان يحرص كلًا منهما على التقاط الصور في كل المناسبات، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن هناك علاقة قوية ربطت بين ريهام حجاج وأحمد السعدني، جعلت البعض يتكهن بأنها علاقة عاطفية، وانتشرت شائعات حول تحضيرهما للزواج، لكن نفى ذلك كلًا من الطرفين، وأكدا أن الصداقة القوية هي التي تربطهما فقط.