الإعلامية الأردنية علا الفارس

جذبت الإعلامية الأردنية علا الفارس انتباه الجميع في الوطن العربي في الآونة الأخيرة، وذلك على خلفية تغريداتها التي اعتبرتها بعض الدول الخليجية بأنها تسيء لهم وتعض اليد التي مدت لها، لذا تم إقالتها من العمل في مجموعة قنوات "MBC"، وها هي تعود الآن في برنامج جديد بعنوان "علا شو".

وكشفت تقارير صحفية ان الإعلامية الأردنية علا الفارس ستعود قريبًا إلى الشاشة من خلال برنامجها الجديد والذي تم تصويره في العاصمة اللبنانية "بيروت"، وبحسب ما ذكر فإن القناة الجديدة هي قناة "بي إن القطرية"، وبإشراف المخرج اللبناني كميل طانيوس.

وكانت علا الفارس قد نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع إنستغرام برفقة فريق العمل الجديد وتركت تعليقًا قالت فيه: " من لا يشكر الناس لا يشكر الله ... شكرا لهذا الفريق الرائع عشنا ايام جميلة جدا .. هؤلاء في الصورة شعلة من العطاء والشغف وحب المهنة ... مدينة لهم ولغيرهم من ليسوا بالصورة جميعهم عاشوا معي حلما جديدا.. بهمتهم تحقق ... اتممت مهمتي بكل هدوء وسط ضجيج العالم خارجا ... كنا هنا نعمل بشكل متواصل لنكون عند حسن الظن ..".

الجدير ذكره أن علا الفارس تعرضت للعديد من الانتقادات في الفترة الماضية، وجاءت مطالبات بمنع دخولها الإمارات مؤخرًا بسبب تغريدتها عقب فوز قطر بكأس آسيا عندما قالت: "صاحب الحق لا يغلب"، ليعتبر البعض أنها تتعمد استفزاز الشعبين الإماراتي والسعودي وخاصة في ظل توتر العلاقات مع قطر.