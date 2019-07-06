علا الفارس تلفت الأنظار بلقطات من حفل زفاف شقيقها (صور)

لفتت الإعلامية الأردنية علا الفارس أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قامت بمشاركة عدة صور ولقطات من أجواء حفل زفاف شقيقها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، حيث وصل عدد الإعجابات لأكثر من 200 ألف خلال وقت قصير.

وكانت علا قد التقطت صورة تذكارية مع شقيقها وعروسته، وعلقت عليها: " إن شاء الله كل أيامكم أفراح"، ولاقت هذه الصورة تفاعل كبير من الجمهور، حيث أشاد الجميع بجمال العروسين، لتعود علا وتنشر صورة أخرى جمعتها بأشقائها الـ7 وتعلق: " أجمل قدر في دنيِتي إنكم عِزوتي.. ما_شاء_الله أخت الرجال".

وعلى الرغم من التعليقات الإيجابية والإعجابات على الصور التي نشرتها علا الفارس من حفل زفاف شقيقها، إلّا أن جزء من التعليقات جاءت سلبية وساخرة من قبل بعض المتابعين الذين لا يزالون حتى هذه اللحظة لم ينسوا ما قالته الإعلامية الأردنية في كأس آسيا حينما فازت قطر على الإمارات "صاحب الحق لا يغلب".

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