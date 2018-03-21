علا الفارس تحتفل مع والدتها وجدتها باللباس الفلسطيني التقليدي!

الإعلامية علا الفارس

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة تجمعها بوالدتها وجدتها بمناسبة عيد الأم عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام يظهرون فيها ثلاثتهن وقد ارتدين أتواب فلسطينية وكتبت الفارس معلقة: "جدتي ووالدتي وانا نتمنى لكم جميعا الحب والسعادة التي تستحقونها .. عيد ام سعيد".

وحازت الصورة على إعجاب متابعي الفارس والذين تغزلوا بجمال والدتها وجدتها وجمالها أيضًا، متمنين لهن جميعًا حياة جميلة وعيد أم سعيد.

هذا وكانت الفارس قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي سناب شات وصفتها السحرية من أجل الرشاقة وحرق الدهون وهي عبارة عن حساء، قامت الفارس بشرح مقاديره وطريقة تحضيره عبر فيديو خاص من أجل متابعينها من النساء.