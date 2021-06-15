علا غانم تثير الجدل بوجه منتفخ بعد 4 سنوات من الغياب.. وهل اعتزلت التمثيل؟

تغيَّبت الفنانة المصرية علا غانم عن الساحة الفنية والإعلامية لأربع سنوات بسبب تواجدها في الولايات المتحدة برفقة بناتها، إلَّا أنها عادت إلى أرض الوطن لتحظى بتصفيفة شعر ولحضور حفل زفاف ابنتها، الذي سيعقد بعد أربعة أيام.

شارك مصفف الشعر كريم الزناتي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أثناء تصفيفه لشعر علا غانم واعتماده اللون الأشقر البلاتيني لها، ويمكننا سماع الأخيرة تقول: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعري".

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الانتفاخ في ملامح غانم مُعتقدين أنها أجرت عمليات تجميليلة، وقد شبهها البعض بالفنانة المصرية سميرة سعيد.

وكتبت إحداهن: "هيا علا كانت فين شكلها متغير معرفتهاش".

هل اعتزلت علا غانم التمثيل؟

وأشارت غانم أن إجازتها في مصر ستنتهي بعد أسبوع، بعدها ستعود من جديد إلى أمريكا لتعيش برفقة بناتها وخاصة أنهن يكبرن في العمر؛ لهذا توَّد استغلال الوقت والاستمتاع بصحبتهن قبل أن يتزوجن بعدما أضاعت الكثر من السنوات في التمثيل والتصوير.

وعلى صعيد حياتها الفنية، أكَّدت أنها في إجازة ولا تفكر حاليًا في العودة, وأوضحت أنها لم تعتزل، حيث ما تزال تتلقى اتصالات من أصدقائها في الوسط الفني والمنتجين الذي يعرضون عليها بعض المشاريع الفنية.

وأشارت غانم أنها لن تعود للعمل إلَّا في حال عرض عليها عمل سيحدث نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، وصرَّحت قائلة: "مللت من كل ما قدمته.. لن أقدم عملا آخر مشابها لما قدمته من قبل".

وقد أثارت غانم شائعات اعتزالها التمثيل بعدما اقتصر ظهورها فقط في المناسبات العائلية وتغيبها عن الساحة الفنية منذ عام 2017، وقد كان آخر أعمالها فيلم "الفندق" من إخراج عاطف شكري، ومسلسل "طعم الحياة" مع إخراج عبد العزيز حشاد.