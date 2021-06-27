علا غانم تمتلك فندق للكلاب في أمريكا .. وتصدم الجميع بعمرها الحقيقي

ابتعدت الفنانة المصرية علا غانم عن الساحة الفنية قبل عدة سنوات؛ لتنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة بناتها.

وحلَّت علا غانم ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وتطرَّقت للحديث حول عدة مواضيع من بينها الأسباب التي دفعتها لاعتزال الفن مؤقتا، ومصدر دخلها الحالي في أميركا بعدما ابتعدت عن المجال الفني.

وخلال حديثها، كشفت غانم أنها تمتلك شركة في ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى فندق للكلاب ناجح يتم في تقديم خدمات قص وصباغة شعر الكلاب.

وأوضحت غانم أنه بسبب النجاح الساحق للفندق، بدأ الخوف والذعر ينتاب الشركات التجارية الكبيرة المتخصصة في هذا المجال، على الرغم من امتلاكها فرعين فحسب، وقالت: " فتحت شركة وفندق للكلاب وكان مخصصا للعناية بالكلاب، وهذا الموضوع منتشر فى أمريكا، ولكنى أقدمه بطريقة لم تقدم من قبل لذلك شعر الكبار الذين يمتلكون ما يقرب من ثلاثين أو أربعين مكانا للكلاب بقلق من عملى، وأنا لا أملك إلا مكانين فقط، وجاءت تلك الفكرة؛ بسبب تربية بناتى للكلاب، ففى إحدى الزيارات وجدت لديهم خمس كلاب، وفى الزيارة التى تلتها وجدت ما يقرب من 45 كلبا، فبدأت أفكر فى الموضوع."

علا غانم تكشف عمرها الحقيقي

كشفت غانم عن عمرها الحقيقي مشيرة إلى أنها ستتم عامها الخمسين في شهر نوفمبر القادم.

وتخطط غانم للاحتفال بعيد ميلادها هذه السنة رغم أنه لم يسبق لها وأن احتفلت به خلال السنوات الماضية، فهي ترى أن سن الـ50 مهم لأنه يعتبر مرحلة الإنجازات والعمل، والسنوات القادمة تعتبر مرحلة تقييم قراراتها في الحياة، سواء كانت صائبة أم خاطئة.

علا غانم تبكي على الهواء

تحدَّثت غانم عن ترك بناتها ورائها بتأثر وعودتها إلى أمريكا عام 2016 للاستقرار برفقتهن، بعدما قررت ترحيلهن إلى أمريكا عقب اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، لكن أكدت أنها سعيدة بالسفر إلى أمريكا والاستقرار فيها حاليا.

وأشارت غانم أنها تخلت عن الفن حاليًا لرغبتها في العيش برفقة بناتها قبل أن يتزوجن، وأكَّدت أنها تشعر بالسعادة لهذا القرار، فالفن سرقها من بناتها لـ19 عامًا بسبب التزامها بمصاريفهن، فكانت تحاول توفير الحياة الكريمة لهن من أجل تسديد احتياجاتهن، كما لم تستطع حضور تخرج ابنتها بسبب التصوير.

علا غانم تكشف فيلم تندم على المشاركة فيه

كشفت غانم أنها نادمة على أداء بعض المشاهد في فيلم "أحاسيس"من إنتاج عام 2010، مؤكدة أنه يسبب لها ضيقا ولا تحب أن تشاهده على شاشة التلفزيون، ولو عاد بها الزمن لن تعاود المشاركة فيه.

وبيَّنت أنه كان بالإمكان تقديم ذات الرسالة بطريقة مختلفة، وتمنَّت لو أن هيئة الرقابة عملت على حذف المشاهد الجريئة التي ظهرت بها.

علا غانم وعودتها إلى مصر بعد 4 سنوات غياب

تواجدت علا غانم في مصر الفترة الماضية للمشاركة في حفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على عبد الرحمن علاء رجب، في حفل اقتصر على حضور أهل وأقارب العروسين فقط.

وقررت غانم تغيير لون شعرها بمساعدة مصفف الشعر كريم الزناتي الذي شارك مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أثناء تصفيفه لشعر غانم واعتماده اللون الأشقر البلاتيني لها، ويمكننا سماع الأخيرة تقول: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعري".

وأشارت غانم أنها لن تعود للعمل إلَّا في حال عرض عليها عمل سيحدث نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، وصرَّحت قائلة: "مللت من كل ما قدمته.. لن أقدم عملا آخر مشابها لما قدمته من قبل".