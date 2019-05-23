على الرغم من مرور عام كامل..الخلاف مستمر بين بريانكا شوبرا وسلمان خان بسبب "بهارات"

على ما يبدو أن قرار بريانكا شوبرا بالانسحاب من فيلم "بهارات" في اللحظات الأخيرة قبل التصوير، لا زال يشكّل غصة لدى نجم بوليوود سلمان خان، على الرغم أن هذا الأمر مر عليه عام كامل إلّا أن الخلاف مستمر حتى هذا اليوم.

وبحسب ما نقلته التقارير الصحفية في الهند على لسان النجم سلمان خان، أنه شدد على موضوع تفضيلها لزفافها على أن تمثل معه في فيلم "بهارات"، وعلق قائلًا: "بينما يود الكثيرون إعطاء كل شيء للتمثيل في الفيلم، يأتي أشخاص آخرون ويقررون الانسحاب من العمل بكل بساطة، مثلما فعلت بريانكا شوبرا".

وكان سلمان خان قد استعان بصديقته الفنانة كاترينا كيف، والتي انضمت للمشاركة في الفيلم عقب انسحاب زميلتها بريانكا شوبرا، وأعربت عن سعادتها كونها جزء من هذا العمل الذي لا يعد الأول مع سلمان خان.

فيلم "بهارات" من بطولة سلمان خان وكاترينا كيف، إخراج علي عباس ظفار، ومن المقرر أن يتم عرضه في دور السينما تزامنًا مع موسم الأعياد عقب شهر رمضان المبارك.

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