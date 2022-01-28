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على خطى أحمد الفيشاوي: أصالة و زوجها يتبادلان القبل على السجادة الحمراء

منشور 28 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:32
أصالة و زوجها
أصالة و زوجها

عبرت النجمة أصالة عن حبها لزوجها فائق حسن في الظهور الرسمي الأول لهما منذ زواجهما في حفل توزيع Joy Awards. وخلال سيرهما على السجادة البنفسجية، قبلت أصالة زوجها أمام الجميع.

من جهة أخرى، وجهت شام الذهبي، ابنة الفنانة اصالة نصري، رسالة محبة ورومانسية لوالدتها المطربة الكبيرة، مؤكدة من خلالها أن والدتها هى الحياة وكل شيء لها فى هذه الدنيا، داعية الله أن يحفظها من كل سوء وأن يجعلهما سندا لبعضهن طوال العمر.

ونشرت شام، صورة لها مع والدتها أصالة، عبر حسابها على موقع (انستغرام)، صحبتها بتعليق: (انت الحياة، انت كل شيء، الله يحفظك ويخلينا سند لبعض العمر كله).

شام الذهبى

يأتى هذا فيما سبق وكشفت شام الذهبي، ابنة أصالة، عن موعد زواجها من خطيبها أحمد هلال خلال استضافتها في برنامج (معكم منى الشاذلي) مؤكدة أنه سيكون في 2022.

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