على خطى جان يامان.. سيركاي توتونجو بتصريح جريء عن الجنس

بعد تصريح جان يامان الذي اثار الجدل حول الجنس في المسلسلات، خرج تصريح جديد ولكن هذه المرة من زميل "جان" في مسلسل "السيد الخطأ". الممثل التركي الصاعد "سيركاي توتونجو".

سيركاي توتونجو وتصريح صادم

وحول تصريح "سيركاي" الذي صدر خلال ريبورتاج لصالح حرييت، حيث قال : برأيي الجنس هو مصدر يعطي الطاقة للحياة يجب أن يكون موجود في حياة الجميع , هناك دائمًا فضول حيث يكون الانجذاب الجنسي. أما بالنسبة للمشاهد من هذا النوع في المسلسلات دائما تثير تساؤلات المتابعين، سأقول لكم ان كل مايجري يكون لاجل العمل فقط".

كما أضاف: " و الممثل ليس مجبرا ان بقوم بهذا الأمر مع شريكه بالمسلسل فقط دع الجمهور تخيلك وأنت تؤدي ذالك المشهد ، هذا يكفي".

أما عن أحدث أعماله، مسلسل "البراءة" الذي عرضت منه الحلقة الأخيرة في الفترة الماضية. وكان قد جسد دور "ايكلير" في المسلسل الذي تدور أحداثه حول بهار الذي تتغير حياته عندما تقع ابنتها البالغة من العمر 19 عامًا في حب الرجل الخطأ. الحب الأول لإبنتها إيلا ليس طالباً جامعياً في عمرها، بل هو رئيس والدها البالغ من العمر 35 عامًا وهو على وشك الزواج من فتاة أخرى.

وقد ذكر "سيركاي توتونجو" لأنها رفض الدور مرتين بسبب حساسية الشخصية التي جسدها، وجسد شخصية تستخدم العنف ضد حبيبته. وبعد شهر وصف من عرض الدور عليه للمرة الثانية قبل الدور.

I don't know what to do with myself. Left watching #masumiyet long ago, now em watching the last ep & i am drooling over them...they are so brilliant😭💔♥️



#serkaytutuncu & #ilaydaalişan LITERALLY SHONE IN THIS DIZI



pic.twitter.com/i15e5pcz90 — chubbybunny (@amanimwomyn) May 25, 2021

وكان قد شارك في مسلسل "جان يامان" الذي يحمل اسم "السيد الخطأ" وقبلها شارك في مسلسل "العشق الفاخر" الذي كان من بطولة "تشاغلار أرطغرل" و"بورجو أوزبيرك".

كمان أن لدى "سيركاي توتونجو" أكثر من 2 مليون متابع على حسابه الرسمي على انستغرام على الرغم من أنه دخل حديثًا إلى عالم التمثيل ولكن وسامته وجسده الرياضي ساعده على اكتساب الشهرة بشكل سريع.