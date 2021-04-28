ممثل مسلسل البراءة يتلقى صفعة من بطلة العمل تسبب له خلع في عظم الفك..فيديو!

يعرض حالياً عبر الشاشات التركية عمل درامي جديد وهو مسلسل البراءة والذي يحقق نسبة مشاهدة جيدة من خلال حلقاته التي وصلت لـ 10.

العمل التركي تم تداول مشهد منه وُصف بالعنيف وتسبب بنقل أحد ممثلي العمل إلى المستشفى بعد أن خُلع فكه...المشهد أظهر الممثلة هوليا أوشار التي تؤدي دور "هالة" وهي توجه صفعه للممثل التركي أرطغول بوست أوغلو على وجهه، وكانت نتيجة الصفعة نقل الممثل إلى المستشفى بعد أن حدث خلع في منطقة الفك أجبره على الالتزام بالبقاء في المنزل من أجل الراحة بعد الإصابة.

المشهد المتداول أثار سخرية الجمهور بتعليقات كان منها "اووووف لها الدرجة"..وتابع آخر "الله اكبر هاي ما صدقت عالدوور ، قالت احتني فرصة والله جابها"..وجاء في تعليق آخر "هههه وكأنها قاصدتها ومن قلبها".

قصة مسلسل البراءة

بالحديث عن العمل فتدور قصته حول فتاة تدعى بهار تتغير حياتها عندما تقع ابنتها البالغة من العمر 19 عامًا في حب الرجل الخطأ. الحب الأول لإبنتها إيلا ليس طالباً جامعياً في عمرها، بل هو رئيس والدها البالغ من العمر 35 عامًا وهو على وشك الزواج من فتاة أخرى.

مسلسل البراءة مقتبس من قصة حقيقية وهي الجريمة التي هزت تركيا عام 2009 عندما أقدم شاب يدعى جيم غاريب أوغلو والذي هو ابن عائلة ثرية على قتل حبيبته مونور المراهقة التي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً وقطع رأسها بالمنشار ورماها في القمامة.

وخلال التحقيق في القضية استخدمت العائلة الثرية نفوذها ولعبت بالدلائل الجنائية وتم الحكم على مجموعة من العاملين بالمشرحة بتهمة التواطؤ مع الجاني كما تم القبض على والديه وأصدقائه بتهمة التستر على الجاني، وحكم على والدته بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة إتلاف الأدلة….وتم حينها أيضاً تغيير رئيس الشرطة الذي صرح بـ "لو أ عائلة الضحية ربّتها بشكل جيد لم تكن الجريمة لتقع"....أما الجاني فقد حكم بعد ست سنوات بالسجن 24 سنة، وانتحر في السجن.

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