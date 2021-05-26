ديميت أوزديمير بأحضان حبيبها بالبكيني ووضعيات جريئة...والجمهور في صدمة شكل جسدها!

قررت الممثلة التركية ديميت أوزديمير أن تقضي الإجازة برفقة حبيبها الفنان التركي أوزهان كوتش في وسط البحر.

الثنائي تواجد برفقة أصدقاء لهما أيضاً يعيشان قصة حب، وقضوا جميعاً وقت جيد في منتصف البحر ما بين الرومانسية والتحدي والسباق بـ القوارب. الصُورة المتداولة من مكان قضاء الأصدقاء وقتهم أظهرت ديميت بالبكيني بلقطات رومانسية برفقة حبيبها، إلا أن التعليقات كانت حول شكل جسد الممثلة التي اعتبرها البعض تتلاعب من خلال الفوتوشوب لأنها بدت سمينة في صُور الصحافة.

ديميت أوزديمير وحبيبها!

بالحديث عن علاقة ديميت وأوزان، فقد كانت قد بدأت الشائعات حولهما منذ عدة اشهر بسبب ظهورهما المتكرر معاً والزيارات التي كانت تقوم بها ديميت إلى منزله الذي اشتراه مؤخراً بالقرب من بيتها ، إلا أن ديميت وقتها نفت هذه الأخبار وأكدت أن لقائتهما الكثيرة لأن أصدقائهما المشتركين كثر.

في نفس السياق، انهارت علاقة ديميت بصديقتها الممثلة التركية يامور تانريسيفسين الشهيرة باسم "منال" في مسلسل "ما وراء الشمس"، حيث توقفتا أن متابعة بعضهما بعد أن كانت الأخيرة على علاقة بـ أوزهان امتدت لـ 4 سنوات وكادت أن تتكلل بالزواج، وقد اشيع وقتها أن ديميت هي سبب هذا الانفصال.

أما عن آخر مسلسلات ديميت أوزدمير فقد كان مسلسل "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه" بجانب زميلها الممثل ابراهيم تشيليكول، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب شابين، مهدي وزينب لديهما جروح عميقة من الطفولة، ما زالت آثارها باقية، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يشفي جروحهم، هو حبهم الذي لا نهاية له لبعضهم البعض سيكون هناك حب، خيانة، عيادة نفسية، حياة فاخرة، وفقر.

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