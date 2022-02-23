على خلفية تصريح القبلات: ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن هادي الباجوري

أعلنت النجمة ياسمين رئيس انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، مستعينة بسورة البقرة وغردت ياسمين، عبر حسابها على (تويتر)، مستشهدة بآية قرانية تقول:( ﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم).

وياتي ذلك بعد أيام من تصريحات زوجها هادي الباجوري المثيرة للجدل حول عدم ممانعته في أدائها (المشاهد الساخنة).

الباجوري صرح في تصريحات له أنه لا يمانع أن تقدم زوجته أي مشاهد رومانسية أومشاهد فيها قبلات، وقال: (معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور، بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي).

بدورها ردت النجمة المصرية على تصريحات زوجها بتغريدة عبر حسابها في (تويتر) قالت فيها (تتغير المرأة كثيرا حين يظلمها أحد، أو يقلل من قدرها، أو يجرحها متعمداً، ومهما كان مقدار معزتها لهذا الشخص ستختصر حديثها وعلاقتها معه).