على غير عادتها نيللي كريم تنشر صورة تجمعها بابنتيها: (الحب)

كشفت النجمة نيللي كريم، عن صورة جديدة جمعتها مع ابنتيها سيليا وكندة، فى واحدة من الظهور الفريد والنادر لهن سويا، معربة عن حبها الشديد لهما.

ونشرت نيللي، الصورة مع ابنتيها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صحبتها بتعليق: (الحب - love)، حسب موقع اليوم السابع.

وتشارك الفنانة نيللى كريم، فى موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل (ضد الكسر)، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، ويشاركها البطولة محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلى، نهير أمين وعدد آخر من الفنانين، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب. المسلسل سيعرض حصريًا على قناة Cbc فى شهر رمضان المقبل.