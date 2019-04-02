عليا بهات تعلّق على شائعة زفافها من رانبير كابور..شاهدوا ماذا قالت

عليا بهات ورانبير كابور

قررت الفنانة الهندية الشهيرة عليا بهات مؤخرًا أن تتحدث بشكلٍ علني عن الشائعات المنتشرة حول زفافها من النجم رانبير كابور، والتي احتلت العناوين الرئيسية للصحف والمجلات بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة.

وبعد أن اعترف الثنائي بحبهما لبعضهما البعض في إحدى الحفلات الخاصة بتوزيع الجوائز على الوسط الفني، بدأت الشائعات حول الزفاف بالانتشار بين المعجبين وأثار الأمر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نفت عليا بهات كل ما قيل ووضعت حد للشائعات.

وبحسب مصدر مقرب لعليا بهات، والذي علّق على هذه الشائعة قائلًا: "لا زالت صغيرة جدًا على الزفاف، وليس لديها أي خطط للزواج حاليًا".

على الصعيد الفني، تشارك عليا بهات في الفيلم القادم بعنوان "Kalank"، وفيما بعد سوف تشارك أيضًا في الفيلم الذي ينتظره الجميع على أحر من الجمر، وهو فيلم "Brahmastra"، والذي يشارك فيه إلى جانبها محبوبها النجم رانبير كابور.