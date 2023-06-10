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علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنه...صور

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 10 حزيران / يونيو 2023 - 04:12
علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنه
علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنه

البوابة-احتفل المطرب علي الحجار، بعقد قران نجله أحمد على فتاة من خارج الوسط الفني، في أجواء عائلية هادئة، و اقتصر الحفل  على الأقارب والأصدقاء المقربين فقط. 

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علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنه

وحرص الحجار، على تهنئة نجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث نشر مجموعة من الصور وعلق عليها قائلا: (ربنا يسعدك يا أحمد أنت وضحى)، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه بعقد قران نجله متمنين له السعادة والتوفيق في حياته.

علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنه
وكان أحمد الحجار، شارك مؤخرا والده بالغناء في حفل إحياء ذكرى عمه الموسيقار أحمد الحجار، بساقية الصاوي.

فيما احتفى على الحجار، مؤخرا بتكريم عبد الرحمن الأبنودي، على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب. 

علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنه

 

كلمات دالة:علي الحجار

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