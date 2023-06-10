علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنه...صور

البوابة-احتفل المطرب علي الحجار، بعقد قران نجله أحمد على فتاة من خارج الوسط الفني، في أجواء عائلية هادئة، و اقتصر الحفل على الأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

وحرص الحجار، على تهنئة نجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث نشر مجموعة من الصور وعلق عليها قائلا: (ربنا يسعدك يا أحمد أنت وضحى)، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه بعقد قران نجله متمنين له السعادة والتوفيق في حياته.



وكان أحمد الحجار، شارك مؤخرا والده بالغناء في حفل إحياء ذكرى عمه الموسيقار أحمد الحجار، بساقية الصاوي.

فيما احتفى على الحجار، مؤخرا بتكريم عبد الرحمن الأبنودي، على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.