علي الحجار يطلب الدعاء بعد إصابته و زوجته بفيروس كورونا

أعلن الفنان علي الحجار ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هو وزوجته.

وكتب علي الحجار، في منشور له عبر موقع (فيسبوك): (زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة .. الحمد لله علي كل شيء .. دعواتكم بالشفاء)، وانهالت الدعوات عليه من المتابعين بالشفاء العاجل والتام.

جدير بالذكر أن الحجار كان قد طرح أغنية (اشتقنالك)، بمناسبة شهر رمضان الماضي، والتي حققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

وكانت الأغنية من كلمات الفنان صلاح عبدالله، وألحان أحمد الحجار، وتوزيع محمد حمدي رؤوف، وتحمل كلماتها، (اشتقنالك اشتقنالك، اشتقنا لحسنك وجمالك، يا أجمل شهر في السنة ياشهر البركة والهنا، اشقتنالك وأول مايهل هلالك نكون جاهزين في استقبالك).